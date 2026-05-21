Russell veut tourner la page d’un début de saison ’turbulent’ au Canada

Le début de saison 2026 a été marqué par des performances contrastées pour George Russell, qui aborde désormais le Grand Prix du Canada avec la volonté claire de repartir sur de meilleures bases. Le Britannique, vainqueur à Montréal en 2025 et auteur de deux pole positions consécutives sur le Circuit Gilles Villeneuve, reconnaît avoir traversé une période délicate, notamment après un week-end de Miami qu’il décrit lui-même comme le premier véritable coup dur. Dans un contexte où son équipier Kimi Antonelli s’est imposé comme une référence inattendue avec trois victoires consécutives, Russell insiste sur les enseignements tirés plutôt que sur le résultat brut.

Le Britannique estime que Miami a marqué un tournant dans sa compréhension de la saison actuelle, notamment dans un contexte technique profondément modifié par l’arrivée des nouvelles unités de puissance hybrides.

"Le début de saison a été turbulent, mais la vérité, c’est que Miami a été la première course vraiment difficile de l’année pour moi," explique Russell.

"Je suis dans une bonne dynamique parce que je pense avoir appris plus à Miami que lors des trois premières courses réunies."

Durant la pause de trois semaines suivant le Grand Prix de Miami, Russell et son équipe ont concentré leurs efforts sur les fondamentaux de performance, notamment les réglages de sa Mercedes W17.

Le Britannique reconnaît que les priorités techniques ont été largement bouleversées par l’arrivée des nouvelles unités de puissance, qui nécessitent une gestion énergétique bien plus complexe.

"Nous avons tiré de très bons enseignements de Miami. Cette saison, nous avons tous été tellement focalisés sur l’énergie que les problèmes que nous connaissons depuis des années en Formule 1, comme mettre les pneus dans la bonne fenêtre ou trouver le bon réglage, ont presque été mis au second plan."

"Tous ces fondamentaux ont presque été mis de côté parce que nous étions concentrés sur la gestion de l’énergie."

Pour le Britannique, Miami a rappelé l’importance de ces bases essentielles.

"Ces problèmes n’ont pas disparu, nous avons simplement moins insisté dessus, et Miami a été un excellent rappel pour mon côté du garage et pour moi-même qu’il faut toujours se concentrer sur les fondamentaux qui font ou défont un week-end."

"Bien sûr, je ne voulais pas finir quatrième à Miami et je n’étais pas satisfait, mais je suis très content de ce que j’en ai retiré car cela va me rendre meilleur sur les circuits où j’ai habituellement plus de difficultés."

Le Circuit Gilles Villeneuve, théâtre du Grand Prix du Canada, offre un contraste marqué avec Miami. Plus frais et moins sujet aux problèmes de surchauffe des pneus, il correspond davantage aux préférences de Russell, qui se sent plus à l’aise lorsque les gommes évoluent dans leur fenêtre optimale.

Le Britannique, vainqueur cette saison en Australie et malchanceux en Chine et au Japon, estime que son véritable adversaire reste avant tout lui-même.

"Je considère mon principal concurrent comme étant moi-même, car je sais que si je fais tout correctement, je peux être au sommet."

"À Miami, cela n’a pas été le cas, et je connais mes difficultés sur ce type de circuit. Je dois simplement m’améliorer là-dessus, et c’est l’approche que j’ai depuis plusieurs années, que ce soit face à Lewis ou face à Kimi depuis l’an dernier."

"En ce moment, je me concentre simplement sur le fait de donner le meilleur de moi-même et de mon équipe, et le reste suivra."

"Nous ne sommes qu’au début de la saison et je sais comment gérer cela. Ce n’est pas la première fois que j’ai une mauvaise course ou deux. Dans ce sport, tout peut changer très vite : une semaine difficile, et la suivante tout revient à la normale."

Sur le plan technique, Mercedes F1 arrive au Canada avec une évolution majeure de sa monoplace, que l’équipe espère suffisamment efficace pour rester dans la lutte aux avant-postes après un début de saison déjà marqué par quatre victoires consécutives.

Les rivaux directs, notamment McLaren, Red Bull Racing et Ferrari, avaient déjà introduit des évolutions majeures à Miami, réduisant l’écart avec les Flèches d’Argent.

Russell reste néanmoins prudemment optimiste quant à l’impact de ce nouveau package.

"Nous espérons que ce sera un progrès aussi important que celui des équipes comme McLaren et Ferrari à Miami."

"Mais comme nous le savons, il n’y a aucune garantie. Sur le papier, tout semble cohérent et je ne vois pas pourquoi cela ne fonctionnerait pas, mais en Formule 1, des choses étranges peuvent toujours arriver."