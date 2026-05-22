Antonelli admet qu’il ne sera ’pas simple’ de viser la victoire au Canada

Andrea Kimi Antonelli aborde le Grand Prix du Canada sur une exceptionnelle dynamique, fort d’une série de trois victoires consécutives. Le pilote Mercedes F1 arrive en confiance à Montréal et il n’a qu’un seul objectif en tête, celui de poursuivre sur cette lancée et monter une nouvelle fois sur la plus haute marche du podium. Ce circuit marque son retour sur les lieux de son premier podium ici même l’an dernier, une course qui avait été remportée par son équipier George Russell.

Pour lui, la priorité absolue sera de capitaliser immédiatement sur la forme de sa monoplace dès les premiers essais, en espérant que le niveau de performance soit toujours aussi bon, notamment grâce aux évolutions sur la W17.

"C’est bien d’être de retour au Canada, un endroit qui est spécial pour moi car j’y ai signé mon premier podium. J’essaierai d’y ajouter de nouveaux souvenirs et de finir sur une marche plus haute sur le podium" a déclaré l’Italien.

"Mais ce ne sera pas simple, George a toujours été fort ici, ce ne sera pas facile, mais on amène des évolutions et on espère qu’elles fonctionneront. On les a essayées dans le simulateur et ça semblait positif, mais on y verra plus clair demain en piste. Mais je suis heureux d’être de retour et j’espère un bon week-end."

Il assure ne pas changer d’approche malgré ses trois victoires : "La même approche que les autres, je me concentre sur le processus, je vois comment ça se passe. On va essayer de voir comment fonctionnent les évolutions, elles apporteront de la performance mais on devra étudier si elles changent l’équilibre de la voiture."

Désormais, il espère continuer à être performant tout au long de la saison, et ne pas connaître le creux qu’il a vécu l’année dernière. Si ce n’est pas le cas, il espère alors jouer la victoire régulièrement et, par la suite, possiblement penser au titre.

"C’est le point d’interrogation pour moi. L’année d’expérience joue un rôle énorme, et avoir ces moments difficiles l’an dernier m’a aidé cette année, je me sens davantage en contrôle et j’arrive à me concentrer sur les bonnes choses. Cela se passe bien et on va essayer de continuer cette bonne série, on ne sait jamais, mais ce n’est pas impossible de maintenir cette forme toute la saison."

Les départs ont été un point faible pour Antonelli et Mercedes en 2026. En plus du package d’évolutions plus large, il a révélé aujourd’hui qu’il disposait d’une palette d’embrayage modifiée pour augmenter sa précision lorsqu’il lâche l’embrayage.

"Ce week-end, nous apportons beaucoup de nouveautés sur la voiture, et il y a aussi quelques éléments concernant les départs. Nous avons une nouvelle palette d’embrayage de mon côté, juste une forme différente, simplement pour m’aider à être un peu plus régulier avec les lâchers."

"Et bien sûr, l’équipe a également travaillé très dur sur la partie logicielle, ainsi que sur la partie embrayage, juste pour essayer de trouver plus de performance et aussi pour rendre le système un peu plus robuste."

"Il y a eu beaucoup de travail de fait car, par exemple, McLaren a la même unité de puissance que nous, et ils prennent de très bons départs, donc il y a définitivement quelque chose qui nous échappe."