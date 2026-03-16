Antonelli, Russell, Hamilton, Bonnington : un podium made in Mercedes F1 à Shanghai !

Peter Bonnington, dit « Bono », est sûrement l’un des ingénieurs de course actuels le plus connus en F1. Et s’il a été invité à monter sur le podium du Grand Prix de Chine, ce n’est pas seulement parce qu’il est l’ingénieur de Kimi Antonelli. C’est aussi parce qu’il fut l’ingénieur de Lewis Hamilton bien sûr chez Mercedes F1, mais aussi de George Russell (notamment à l’occasion du Grand Prix à Bahreïn 2020 où il remplaça Lewis Hamilton, atteint du Covid.)

Antonelli a été appelé ‘mon fils’ par Bono après sa victoire à Shanghai. Une victoire qui doit bien sûr beaucoup à l’ingénieur de course anglais. Pour preuve, il a notamment rappelé à l’ordre son jeune pilote en fin d’épreuve (à lire ici), en lui demandant de ramener « cette chose » ("that thing" en version originale) à la maison, alors qu’Antonelli venait de se faire très peur au dernier virage, quelques tours avant la fin !

Avec Bonnington, Lewis Hamilton, George Russell et Andrea Kimi Antonelli aux trois premières places, le podium à Shanghai avait donc un air d’académie ou de famille Mercedes F1, ce qu’Andrea Kimi Antonelli ne manquait pas de relever après la course !

« C’est incroyable de partager le podium avec George et Lewis parce que George est passé par l’académie junior comme moi et il fait partie de la famille. Lewis a marqué l’histoire avec Mercedes et évidemment, c’est formidable pour Mercedes. Oui, je pense que ce fut un moment très spécial pour nous tous. »

George Russell a lui aussi été marqué par ce podium « Made in Mercedes » et ne manquait pas de le relever… Le pilote junior, ce n’est d’ailleurs plus lui à Brackley !

« Si nous pouvions probablement tous choisir avec qui nous partagerions le podium, ce serait probablement entre nous pour être honnête. Évidemment, j’ai eu le plaisir d’être le coéquipier de Lewis pendant ces années et j’ai tellement appris. Et j’ai eu ce plaisir d’’être le coéquipier de Kimi depuis un an et quelque, et de voir sa progression. C’est un pilote tellement talentueux et il va me donner du fil à retordre cette année, sans aucun doute. C’était donc vraiment spécial et c’était sympa d’être juste ensemble là-haut. »

Lewis Hamilton était aussi ému de faire partie de ce podium made in Mercedes, avec le sentiment d’avoir fièrement passé le témoin à la jeune génération !

« J’ai fait partie de Mercedes pendant ma carrière — ils m’ont soutenu presque depuis le premier jour, en 1997, j’avais 13 ans — donc de parcourir ce chemin avec eux et de connaître le succès avec eux... »

« Et évidemment, George et moi avons eu des années difficiles dans la période précédente, donc c’est vraiment spécial de les revoir aux avant-postes parce que c’est une équipe phénoménale. Et je sais que nous aurons fort à faire pour les battre car lorsqu’ils sont en forme comme ça, ce n’est pas facile. »

« Voir George percer dans ce sport puis arriver en Formule 1, et maintenant voir Kimi percer et pouvoir être ici avec eux, d’autant plus que Kimi a pris mon baquet... »

Lewis Hamilton a enfin eu un mot spécial pour son ingénieur de course :

« Et puis voir Bono… avec qui j’ai travaillé pendant si longtemps… c’est comme être assis ici avec toute ma famille. C’est donc génial. »