Vasseur admet que Ferrari ’est encore loin’ de Mercedes F1

Ferrari a encore subi la domination de Mercedes F1 en Chine, mais Frédéric Vasseur était toutefois satisfait des performances montrées par ses pilotes. Le directeur de la Scuderia tire un bilan positif mais prudent de ce deuxième week-end de la saison.

Lewis Hamilton a signé son premier podium sous les couleurs de Ferrari, tandis que Charles Leclerc s’est placé quatrième, les deux pilotes offrant deux batailles impressionnantes lors du week-end, puisqu’ils l’avaient déjà fait lors du Sprint où ils ont fini tous les deux sur le podium.

"Ce fut un week-end globalement positif et je suis ravi pour Lewis, car ce premier podium avec Ferrari représente une étape importante pour lui" a déclaré Vasseur, qui admet en revanche qu’il reste beaucoup de travail.

"Bien sûr, nous sommes encore loin de Mercedes et nous devons travailler d’arrache-pied ces prochaines semaines. Nous travaillons sur tous les aspects de notre monoplace, même si c’est un peu plus compliqué avec le groupe propulseur, actuellement gelé. Nous devons donc progresser dans différents domaines."

"Charles a lui aussi réalisé un bon week-end et le duel entre nos deux pilotes était passionnant, à tel point que j’ai dû vérifier mon rythme cardiaque ! J’ai toute confiance en eux et je ne voulais pas leur demander de figer leurs positions, car cela aurait été injuste. Ce sont des professionnels et la bataille a été bénéfique pour l’équipe et pour le sport."

Le Français a aussi tenu à saluer Andrea Kimi Antonelli pour sa première victoire.

"Je suis également très content pour Kimi. Il a réalisé un excellent week-end du début à la fin. La première victoire est toujours très difficile à obtenir, il a donc très bien géré la situation."