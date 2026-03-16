Après la Chine, Alpine F1 pense pouvoir ’se battre régulièrement pour les points’

Alpine F1 a signé sa première double entrée dans les points depuis la fin de saison 2024, grâce à la sixième place de Pierre Gasly et à la dixième de Franco Colapinto, et Flavio Briatore s’est montré satisfait de ce résultat.

Le patron de l’équipe d’Enstone pense que cela va gonfler le moral des troupes dans l’équipe Alpine, mais il rappelle que ce n’est que le début d’une course au développement acharnée, et que ce joli résultat n’est pas un gage de résultat à long terme.

"Prendre neuf points avec Pierre et Franco est un résultat solide. Nos deux pilotes ont fait de l’excellent travail pour offrir une belle récompense à toute l’équipe d’Enstone après cet enchaînement difficile de deux courses pour lancer cette saison" a déclaré Briatore.

"C’est notre premier double top dix de l’année et cela montre que nous pouvons être compétitifs et nous battre régulièrement pour les points."

"Nous savons aussi que cette saison sera une course au développement, donc le travail ne s’arrête pas là. Nous allons continuer à pousser avant le Japon et les prochaines épreuves pour poursuivre dans la bonne direction."

L’Italien a salué la victoire d’Andrea Kimi Antonelli et le retour du succès du pays en F1.

"Félicitations également à Kimi pour sa première victoire en Formule 1, la première victoire d’un pilote italien et d’un compatriote depuis celle de Fisi [Giancarlo Fisichella] avec nous en 2006."