Antonelli trop fougueux ? Wolff a dû demander à Bonnington de le calmer

Le patron de Mercedes F1, Toto Wolff, a révélé avoir demandé à l’ingénieur de course de Kimi Antonelli de "le calmer" dans les derniers tours du Grand Prix de Chine, après une petite frayeur qui aurait pu compromettre la première victoire du jeune Italien.

À Shanghai, Antonelli est entré dans l’histoire en devenant le 116e vainqueur différent d’un Grand Prix de Formule 1. Il est également devenu le premier Italien à s’imposer depuis Giancarlo Fisichella lors du Grand Prix de Malaisie 2006.

Le jeune pilote de Mercedes a parfaitement contrôlé l’épreuve après avoir contenu l’excellent départ de Lewis Hamilton. Mais en fin de course, Antonelli a commis un blocage de roues et est sorti légèrement large au virage 14, perdant quelques secondes sur son coéquipier George Russell.

À la radio, son ingénieur de course Peter Bonnington lui a alors demandé de simplement "ramener la voiture à la maison".

Antonelli a parfaitement exécuté cette consigne pour décrocher la première victoire de sa carrière en Formule 1. Un succès historique, survenu au lendemain d’un autre exploit : celui d’être devenu le plus jeune poleman de l’histoire de la discipline. Avec ce triomphe, il devient également le deuxième plus jeune vainqueur de Grand Prix.

Revenant sur les derniers tours, Wolff a révélé avoir demandé à Bonnington d’inciter son pilote à lever légèrement le pied, face à sa tendance à continuer d’attaquer... et la première réponse de l’ingénieur a été négative !

"Pas vraiment, pour être honnête," a répondu Wolff lorsqu’on lui a demandé s’il avait été nerveux dans les derniers tours.

"Quand il y a un bon rythme et que les systèmes fonctionnent bien, à la fin tout allait bien."

Mais l’Autrichien reconnaît qu’Antonelli avait du mal à résister à la tentation d’attaquer.

"Kimi ne peut pas s’en empêcher : encore un meilleur tour, encore un meilleur tour… Et nous connaissons le scénario depuis Monza avec son accident en EL1 [lors de ses débuts en F1 en 2024]. Donc j’ai dit à Bono [Peter Bonnington] de le calmer."

Bonnington n’était cependant pas immédiatement convaincu.

"Il m’a répondu : ’Non, je pense qu’il est dans son rythme et on ne veut pas qu’il perde cette course’."

Mais après la petite erreur d’Antonelli au freinage, Wolff est revenu à la charge.

"Kimi a manqué son point de freinage, et j’ai dit : ’Bon, d’accord… maintenant tu veux bien le calmer ?’"

Au-delà du résultat sportif, Wolff a confié avoir vécu un moment particulièrement spécial en voyant son équipe signer un doublé avec Russell, tandis qu’Hamilton complétait le podium.

"Il y a quelques moments parfaits en Formule 1. J’en ai vécu un en 2014, et celui-ci était peut-être le deuxième. Kimi qui remporte son premier Grand Prix, un doublé avec George, et Lewis troisième, avec Bono juste au milieu d’eux (voir photo ci-dessous)."

Le directeur de Mercedes a également souligné la dimension symbolique de la présence de Bonnington sur ce podium.

"Il a travaillé avec Lewis pendant tellement d’années et il fait maintenant partie du succès de Kimi, en l’aidant à grandir et à se développer."

"Les voir tous les trois se asperger de champagne sur le podium, avec Lewis qui avait battu Charles Leclerc et qui était donc de bonne humeur… Franchement, c’était tout simplement fantastique à voir."