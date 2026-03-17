Alpine F1, équipe junior de Mercedes ? Wolff confie ses premières intentions

Les discussions se poursuivent toujours concernant les parts d’Alpine F1 qui ont été remises sur le marché. Toto Wolff a fermement rejeté toute idée de voir Alpine devenir une écurie "junior" de Mercedes F1, alors que les spéculations s’intensifient autour de la possible vente d’une participation minoritaire dans la structure basée à Enstone.

Selon plusieurs informations confirmées par l’équipe et son consultant, Flavio Briatore, Mercedes fait partie des candidats potentiels pour racheter les 24 % actuellement détenus par le fonds d’investissement américain Otro Capital. D’autres acteurs seraient également sur les rangs, parmi lesquels Christian Horner et un groupe d’investisseurs.

Ces rumeurs ont pris de l’ampleur dans un contexte déjà sensible : Alpine a en effet décidé de passer à des groupes propulseurs clients Mercedes après l’arrêt du programme moteur de Renault en amont du nouveau cycle réglementaire de la Formule 1.

De quoi alimenter l’idée d’un rapprochement stratégique entre les deux entités. Une hypothèse que Wolff balaie sans détour.

"Non," a-t-il déclaré à L’Équipe. "Et je vous le dis en lettres capitales : NON. Nous ne voulons pas d’une écurie junior. Point final."

Le dirigeant autrichien n’a toutefois pas totalement fermé la porte à un éventuel intérêt personnel pour cette participation minoritaire, se gardant bien d’exclure toute implication financière, contrairement à ce que Briatore a dit.

Pour rappel, Otro Capital avait acquis ces 24 % à la mi-2023 pour un montant d’environ 200 millions d’euros, tandis que Renault Group conservait les 76 % restants. Le consortium d’investisseurs comprenait alors plusieurs personnalités issues du sport et du divertissement.

Récemment, Briatore a confirmé que trois ou quatre acheteurs potentiels étudiaient actuellement le dossier, y compris Mercedes. Il a toutefois tenu à préciser que cette participation minoritaire ne conférerait aucun contrôle opérationnel sur l’écurie.

Dans ce contexte, si l’intérêt financier de certains acteurs demeure plausible, l’idée d’une transformation d’Alpine en simple équipe satellite semble, à ce stade, clairement écartée par Mercedes.