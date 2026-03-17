Ferrari accélère son développement pour combler l’écart avec Mercedes

Ferrari s’impose comme la solide deuxième force du début de saison 2026 de Formule 1, derrière une équipe Mercedes F1 dominante. Mais du côté de Maranello, il n’est pas question de se satisfaire de cette position intermédiaire.

Après deux manches, la Scuderia semble avoir pris l’ascendant sur ses rivaux du top 4, McLaren et Red Bull Racing, sans toutefois être en mesure de rivaliser pleinement avec Mercedes, notamment en performance pure.

La réponse de Ferrari passe par une offensive technique soutenue. Depuis le début de saison, l’écurie italienne a multiplié les solutions originales, à commencer par l’aileron arrière dit « Macarena », un concept remarqué. S’y ajoutent un petit appendice aérodynamique près du feu de pluie et de l’échappement, ainsi que des départs parmi les plus efficaces du plateau.

Lors des essais à Shanghai, Ferrari a également testé de petits éléments aérodynamiques à la base du halo. Une solution finalement abandonnée, face aux craintes d’une contestation de la part des équipes concurrentes sur sa légalité.

Malgré cela, la Scuderia poursuit un développement agressif.

Le directeur de l’équipe, Frédéric Vasseur, a confirmé qu’un important package d’évolutions était en préparation. Celui-ci sera évalué lors d’un tournage promotionnel à Monza, en amont du Grand Prix de Miami.

"Nous avions prévu d’apporter des évolutions à Bahreïn, mais nous sommes contraints de les repousser à Miami – ce sera désormais la quatrième manche," confirme le Français.

L’annulation des courses de Bahreïn et d’Arabie saoudite en raison du conflit au Moyen-Orient a modifié le calendrier et offert plus de temps aux équipes.

"Cette pause plus longue va nous permettre de préparer des solutions supplémentaires pour Miami, même si ce sera une évolution et demie. Le plan de travail était fixé à l’avance, mais nous allons nous adapter."

Le patron de Ferrari reconnaît toutefois que Mercedes conserve un net avantage, en particulier sur le plan moteur.

"J’aimerais que nous soyons plus rapides. Nous savons que nous avons un déficit de performance, surtout dans les lignes droites, sur lequel nous devons travailler."

A ce sujet, Ferrari devrait d’ailleurs aligner en course son aileron arrière « Macarena » lors du Grand Prix du Japon, après l’avoir mis de côté suite aux essais libres à Shanghai. Si sa fiabilité est validée après trois essais libres à Suzuka.

"Nous n’avons pas suffisamment utilisé l’aileron arrière Macarena pour le valider pour une course. De plus, avec le système actuel, il faut effectuer les tests en essais libres car il n’y a pas d’essais entre les courses."

"Cela signifie que si nous voulons tester les pièces, nous devons faire lors des Libres 1, ce qui sera probablement le cas à nouveau la semaine prochaine au Japon. Nous aurons aussi des Libres 2 et 3 là-bas. Et à un moment donné, si la fiabilité est validée, nous l’utiliserons pour tout le week-end."

Concernant la future directive technique sur le contrôle du taux de compression, Vasseur se montre mesuré quant à son impact.

"Je ne suis pas convaincu que cette règle sur le taux de compression soit un facteur décisif, ou un énorme facteur décisif. Ce sera plutôt l’introduction de l’ADUO qui représentera une opportunité pour nous de combler l’écart. Mais encore une fois, il ne s’agit pas seulement de performance pure. Il y a beaucoup à faire dans la gestion de l’énergie, dans le châssis. Ce serait une erreur de notre part de se focaliser sur un seul paramètre."

"Nous ne devons pas nous concentrer sur une seule chose, nous devons améliorer tous les aspects de la voiture. Les pneus, l’aérodynamique, le châssis, la suspension... tout. Nous sommes devant McLaren et Red Bull, mais ils vont aussi progresser."

Toute amélioration apportée au V6 hybride de Ferrari pourrait s’avérer cruciale pour réduire l’écart avec Mercedes. L’analyse des performances des Ferrari et Mercedes lors des deux premiers Grands Prix de la saison a mis en évidence des différences caractéristiques majeures.

Ferrari est avantagée au départ et semble dominer les virages, tandis que Mercedes se distingue nettement par sa puissance et sa vitesse de pointe. Si Ferrari parvient à gagner en puissance pour compenser son retard en ligne droite, cela pourrait lui permettre d’exploiter au mieux ses autres atouts.

Dans un début de saison marqué par la domination de Mercedes, la Scuderia affiche donc une stratégie claire : innover sans relâche pour réduire l’écart, sans négliger aucun domaine de performance.