Alonso a-t-il ’plus de passion’ pour la F1 que Hamilton ?

Nelson Piquet Jr a établi un contraste marqué entre son ancien coéquipier Fernando Alonso et le septuple champion du monde Lewis Hamilton. S’exprimant auprès de Soy Motor, l’ancien pilote de F1 a déclaré que la motivation inébranlable de l’Espagnol continue de le distinguer, même à 44 ans.

La ténacité d’Alonso est souvent notée comme impressionnante, tant il parvient à trouver des motivations malgré les difficultés, qui continuent encore à s’enchaîner avec le début de saison compliqué d’Aston Martin et Honda.

"Sa vitesse... c’est un gars très rapide, qui a toujours très faim. Il a la même motivation et la même faim qu’il y a 20 ans. C’est quelque chose de très admirable. On ne voit pas la même chose avec Lewis, par exemple" a affirmé Piquet.

"Lewis n’a pas l’amour, la passion et la faim que Fernando possède encore, alors que Fernando est plus âgé. Il a cinq ou six ans de plus que ma génération et celle de Lewis, et il a plus de passion que beaucoup d’autres pilotes, ce qui est très respectable."

Un avis étonnant, compte tenu du fait que Hamilton dispute sa 20e saison en Formule 1 et se bat avec sourire pour des podiums en ce début de saison. Piquet, qui a couru aux côtés d’Alonso chez Renault en 2008 et 2009, a ajouté que le niveau de l’Espagnol n’a pratiquement pas changé avec le temps.

"Fernando est comme Max [Verstappen], ils aiment tous les deux la course. C’est un pur compétiteur, il est très rapide. Quand je courais contre lui, on parle de 2008, il y a 18 ans, il était à son apogée, il était très difficile à battre, je le respecte énormément en tant que pilote."

Il a également lié cet état d’esprit à celui de Verstappen, suggérant que la passion pure est ce qui définit ultimement les meilleurs concurrents de ce sport : "Si les choses ne changent pas en F1, Verstappen pourrait avoir envie de faire autre chose."