L’ancien manager de Schumacher est ’sans voix’ après les propos de Todt

Willi Weber a réagi de manière outrée aux propos de Jean Todt sur Michael Schumacher, l’ancien directeur de Ferrari ayant révélé que l’Allemand avait délibérément provoqué deux des incidents les plus controversés de sa carrière.

L’ancien patron de Ferrari a récemment reconnu que les manœuvres de Schumacher à Jerez en 1997 (photo en bas) et à Monaco en 2006 (photo en haut) étaient intentionnelles, marquant un changement majeur par rapport à la position tenue par Ferrari à l’époque.

Mais Weber, l’ancien manager de longue date de Schumacher, a été stupéfait par le timing et le ton de ces commentaires, estimant qu’il s’agit là d’un manque de respect envers le septuple champion du monde.

"Je suis sans voix. Pourquoi dire une chose pareille ? Et surtout dans la situation difficile que vit Michael" a déclaré Weber au Kölner Express. "Quiconque connaît Michael sait qu’il n’y avait aucune intention malveillante derrière cela."

"C’était une manœuvre difficile mais nécessaire pour défendre sa position et donc aussi le titre potentiel. Nous avons vu des manœuvres bien plus agressives dans la lutte pour le Championnat du monde. Il suffit de penser à Ayrton Senna contre Alain Prost."

Des propos qui cherchent donc à innocenter un Schumacher dont les nombreuses manœuvres dépassant la limite de l’acceptable ont façonné la carrière, et que l’Allemand lui-même revendiquait parfois.

Willi Weber avait révélé être persona non grata auprès de la famille depuis l’accident de Michael en 2013, et l’on se demande s’il n’essaie pas ici de se donner le beau rôle, tant les deux incidents dont il est question sont indéfendables.

Même le tristement célèbre incident des qualifications de Monaco, où Schumacher avait arrêté sa voiture à la Rascasse, déclenchant des drapeaux jaunes, n’était pas délibéré selon lui : "Où en serions-nous si même un septuple champion du monde comme Michael n’avait pas le droit de commettre la moindre erreur ?"

Weber a également remis en question les motivations de Todt, avec qui il n’a plus de lien, à revenir sur ces incidents tant d’années plus tard : "C’était il y a si longtemps et cela a été minutieusement analysé. Essaie-t-il de s’absoudre rétroactivement de quelque chose ?"

"Je n’ai plus aucun contact avec Jean, je l’ai rompu après l’accident car cela ne ferait que me rappeler le triste sort de Michael. De nouvelles choses continuent d’apparaître pour moi aussi, ce qui me cause du chagrin."