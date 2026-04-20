Verstappen peut-il faire des émules en GT malgré le danger du Nürburgring ?

Comme nous vous le rapportions samedi, un accident mortel survenu sur la Nordschleife a violemment mis en lumière les risques de l’endurance, au moment même où Max Verstappen continue de fréquenter le circuit durant la pause de la Formule 1 en vue de sa participation aux 24 Heures du Nürburgring.

Le pilote finlandais Juha Miettinen, âgé de 66 ans, a trouvé la mort à la suite d’un carambolage lors d’une course de NLS sur la Nordschleife. L’incident aurait été déclenché par la présence de liquide sur la piste dans la section rapide de Klostertal.

"Il y a eu un très gros crash" a confirmé le pilote Misha Charoudin à Viaplay. "Quelqu’un a laissé du liquide derrière lui et je pense que six ou sept voitures se sont percutées. Vous abordez ce tronçon à 220 km/h, et si vous ne pouvez pas freiner..."

Verstappen, qui se trouvait dans les stands au moment de l’accident, a réagi sur ses réseaux : "Choqué par ce qui s’est passé aujourd’hui. Le sport automobile est une passion que nous partageons tous, mais dans des moments comme celui-ci, cela nous rappelle à quel point il peut être dangereux."

Cet incident soulève inévitablement des questions sur le fait que Red Bull autorise son pilote vedette à pratiquer des activités aussi risquées en dehors de la Formule 1. Cependant, Alexander Wurz, président de la GPDA, affirme que Verstappen est loin d’être le seul à vouloir explorer l’endurance.

"Max n’est pas le seul à s’être découvert une passion pour le Nürburgring et l’endurance, Alonso a déjà montré l’exemple" a-t-il déclaré à Speed Week. "Le Mans est intéressant et désirable pour tout le monde. Je trouve ça génial qu’il ait l’opportunité de courir en endurance en GT. Je pense que Max n’est pas seul dans ce cas. Plusieurs de ses collègues veulent probablement la même chose."

Verstappen avait justement parlé du danger du Nürburgring avant le week-end, expliquant qu’il allait piloter sur le mythique circuit en connaissant les risques qu’il prenait, et assurant que cela n’enlevait pas son sourire et son plaisir.