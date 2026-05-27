Ross Brawn tourne définitivement la page F1 avec le MotoGP

Figure emblématique de la Formule 1 ces dernières décennies, Ross Brawn effectue un retour inattendu dans le sport mécanique. L’ancien directeur technique de Ferrari et fondateur de Brawn GP rejoint désormais l’organigramme de Pramac en MotoGP, où il occupera un rôle de conseiller stratégique auprès de Paolo Campinoti.

Ross Brawn, l’un des hommes les plus titrés de l’histoire récente de la Formule 1, va relever un nouveau défi. L’ingénieur britannique rejoint le conseil d’administration de l’équipe Pramac en MotoGP, structure satellite de Yamaha depuis cette saison.

Le nom de Brawn reste indissociable des plus grandes réussites de Michael Schumacher en Formule 1. Dans les années 1990 et au début des années 2000, il a joué un rôle central dans les titres remportés par Benetton puis Ferrari avec le septuple champion du monde allemand.

Le Britannique avait ensuite écrit l’une des plus grandes histoires de la discipline avec Brawn GP, écurie née des cendres de Honda F1 et sacrée championne du monde dès sa première saison en 2009 avec Jenson Button. L’équipe deviendra directement la base du projet officiel Mercedes F1, dont Brawn a accompagné les premières années.

Après avoir quitté les opérations en Formule 1, Ross Brawn était revenu dans le paddock en 2017 comme directeur général de la F1 pour le compte de Liberty Media, nouveau propriétaire de la discipline. Il avait quitté ce poste à la fin de la saison 2022 au profit de Stefano Domenicali.

Son retour dans le sport mécanique prend cette fois une direction inattendue avec son arrivée chez Pramac. Brawn occupera le rôle de conseiller stratégique auprès du patron de l’équipe italienne, Paolo Campinoti, avec qui il entretient une relation de longue date.

"Je suis ravi de rejoindre Pramac," a déclaré Brawn.

"Le sport automobile a toujours été une question de personnes, de travail d’équipe et d’amélioration continue, et j’ai hâte de soutenir Paolo et l’équipe, ainsi que d’apporter ma contribution là où mon expérience pourra être utile."

"Pramac a construit une organisation impressionnante avec un esprit fort et de l’ambition, et je suis enthousiaste à l’idée de faire partie de son avenir."

Paolo Campinoti n’a pas caché sa satisfaction de voir une personnalité du calibre de Ross Brawn rejoindre son équipe.

"Au-delà de son extraordinaire carrière et de ses accomplissements en Formule 1, Ross est quelqu’un avec qui je partage une amitié et une relation de grand respect depuis de nombreuses années," a expliqué le dirigeant italien.

"Je pense que sa vision, ses connaissances et sa mentalité de gagnant apporteront une contribution précieuse à la croissance et au développement continus de Pramac."