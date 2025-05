’Admirable’, ’légende’, ’formidable’ : Alonso et Sainz félicitent Palou

Alex Palou a été vu pendant quelques temps comme un possible troisième Espagnol en F1, notamment parce qu’il est le pilote le plus impressionnant en IndyCar actuellement. Déjà triple champion et en tête de la saison en cours, Palou a aussi remporté l’Indy 500 la semaine dernière, ce qui a impressionné son compatriote, Carlos Sainz.

"Je pense que quelqu’un qui est capable de gagner en Indy, de gagner l’Indy 500, devrait au moins avoir la chance de montrer ce qu’il peut faire en Formule 1 à un moment donné" a déclaré Sainz. "Et s’il est assez rapide en Formule 1, alors il devrait être le bienvenu."

"Je pense qu’il a eu l’occasion de tester la voiture de McLaren à plusieurs reprises. J’ai toujours eu une très bonne opinion d’Alex parce que j’étais son coéquipier en karting cadet et qu’il était très rapide ! Mais honnêtement, ce qu’il fait en Amérique est vraiment admirable."

"Je pense que pour dominer comme il le fait, il faut être très bon. La Formule 1 est une discipline complètement différente, un monde différent, mais je n’ai que du respect et de l’admiration pour ce qu’Alex fait en Indy."

Fernando Alonso est également impressionné par Palou : "C’est formidable pour l’Espagne, tout d’abord, et pour lui, Le fait de participer à l’Indy 500 après avoir remporté la série en IndyCar pendant plusieurs saisons consécutives, et d’être en tête du championnat également."

"Il se débrouille donc très bien là-bas. Je sais que la plupart des pilotes rêveraient d’un siège en Formule 1 et d’une carrière ici, mais il a eu l’opportunité en IndyCar et il a maximisé chaque jour."

"C’est une légende en IndyCar et il le restera toujours, donc je pense que la Formule 1 ne le frustre pas et je suis très heureux pour lui car c’est un pilote très, très talentueux. Nous le suivons ici avec beaucoup de respect - et en tant que fan, parce que je regardais la course dimanche et j’espérais qu’il réussirait enfin, et il l’a fait, donc je suis content pour lui."

Palou a déclaré qu’il avait tiré un trait sur l’espoir de Formule 1, mais Alonso pense qu’il en aurait largement le niveau : "Je pense qu’il s’agit plus d’avoir le bon package, la bonne voiture, de ne pas faire d’erreurs, d’avoir une bonne organisation avec de l’expérience."

"Le côté pilote est un peu plus facile. Je pense que tous les pilotes d’IndyCar savent comment conduire des voitures rapides, et ici, 90% de votre succès est dicté par la voiture que vous conduisez. C’est donc plus une question de préparation de l’équipe."

"Nous verrons bien, mais nous espérons que ce sera une bonne opportunité pour Cadillac avec le changement de réglementation. Tout le monde part de zéro et c’est un bon moment pour entrer dans le sport."