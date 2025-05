Isola explique comment Pirelli va pimenter les stratégies des GP de F1

L’introduction des pneus C6 n’est-elle pas très décevante pour Pirelli ? En effet, ces nouveaux pneus supertendres ont été boudés par Aston Martin F1 et George Russell à Imola – puisque ces pilotes ont réalisé leurs meilleurs temps en Q3, avec les mediums.

À Monaco, l’écart de performance entre C5 et C6 ne semblait pas non plus très important, à peine un dixième.

En conférence de presse à Barcelone, Mario Isola, le responsable de Pirelli pour la F1, n’a pas fait dans la langue de bois : il admet des retours contrastés de la part des équipes…

« Nous avons eu des retours mitigés de la part des équipes. C’est assez normal lorsqu’on a un nouveau composé, surtout un composé tendre comme le C6. »

« Nous n’avons pas eu beaucoup de temps pour tester et développer ce composé. C’est quelque chose que nous avons ressenti à la fin de la saison dernière – que nous avions besoin d’un composé plus tendre que le C5. »

« Donc, pour le moment, je suis raisonnablement satisfait, et j’attends le Canada où nous aurons probablement plus d’informations sur le C6. »

Mario Isola fait presque déjà une annonce : avoir un C6 encore plus tendre à l’avenir !

« Le composé est assez proche du C5. Idéalement, j’aimerais voir à l’avenir un C6 qui soit un choix plus agressif, différent de l’actuel. »

Pirelli a aussi annoncé ses nouvelles sélections pour les prochains Grands Prix. Les choix seront audacieux à Silverstone, avec une sélection plus tendre que l’an dernier. Et à Spa, il y aura les C1, C3 et C4, avec donc un saut dans les composés.

L’objectif ? Pousser les équipes à faire deux arrêts aux stands !

« Nous avons plus d’informations maintenant par rapport à la première ébauche de la sélection des composés. Et en parlant aux équipes et pilotes de F1, et à la FIA bien sûr, il est clair que nous devons être un peu plus agressifs ou trouver un moyen d’encourager les équipes vers une stratégie à deux arrêts » a expliqué Isola.

« Ce n’était pas un choix pour les courses où nous sommes allés un cran plus tendre. Donc pour le moment, nous avons modifié la sélection pour Silverstone – nous irons un cran plus tendre avec C2, C3, et C4. »

« Et nous avons aussi décidé de sauter un niveau à Spa. Donc au lieu de C2, C3, et C4, nous allons avec C1, C3, et C4. »

« Cela signifie qu’entre le C1 et le C3 – le Dur et le Medium – vous avez un delta beaucoup plus grand. Si les équipes veulent être agressives, elles doivent utiliser le C3 et le C4 sur deux arrêts. »

« Si elles veulent être conservatrices, elles utilisent le C1 et le C3, mais cela signifie qu’elles sont plus lentes. Donc, je suis curieux de voir si ça fonctionne. »

« Le cran de composé à Spa est donc de donner aux équipes un composé Dur qui est beaucoup plus lent que le Medium et le Tendre. »

« Cela signifie que s’ils veulent utiliser le Dur pour une stratégie à un arrêt, ils sont, disons, pénalisés par le composé plus lent. Donc, s’ils sont plus agressifs – Medium et Tendre – sur le papier, ils devraient opter pour une course à deux arrêts. »

« C’est pour essayer de créer plus d’action, plus de dépassements, et moins de gestion des pneus. »

Pourquoi avoir choisi Spa pour faire cette expérimentation ? Et sur quels circuits Pirelli compte-t-il reproduire cette expérience intéressante ?

« Comme d’habitude, nous effectuons des simulations pour essayer de comprendre combien de stratégies sont possibles avec différentes sélections de composés. »

« Nous avons découvert que la Belgique était celle où nous avions le plus grand nombre de stratégies en passant à C1, C3, et C4. »

« Il y avait une idée initiale d’avoir C1, C3, et C4 aussi à Silverstone. Mais ensuite nous avons réalisé qu’avec les C1 et C3, probablement à Silverstone, vous pouvez facilement compléter une course à un arrêt sans gros problème – parce que le C1 y fonctionne assez bien. »

« Alors qu’en Belgique, il est probablement plus lent. Et c’est ce qui crée cette situation incertaine. »

Pourrait-on aussi voir à l’avenir, à Monaco, une sélection encore plus agressive avec des sauts de composé encore plu grands ?

« Monaco est une autre histoire. Monaco est un circuit où il est difficile ou impossible de dépasser. »

« Pas parfait, probablement, mais c’était une bonne tentative de faire quelque chose de différent – tester les deux arrêts aux stands. J’ai tout entendu sur Monaco, mais si je dois répondre sur la sélection des pneus, je crois que nous pouvons utiliser C1, C5, C6, ce que vous voulez, ça ne change rien parce que le pilote en tête gère juste le pneu et va jusqu’au bout. »

« La seule option était d’essayer de créer une certaine imprévisibilité avec un arrêt au stand. »