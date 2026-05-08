Williams F1 progresse mais ’la route est encore longue’, selon Vowles

Williams F1 a constaté du mieux lors du Grand Prix de Miami, grâce aux évolutions apportées sur la FW48. Carlos Sainz et Alex Albon ont tous les deux terminé dans les points, profitant certes d’abandons devant eux dans la hiérarchie.

James Vowles, le directeur de l’équipe, est toutefois satisfait du travail effectué et de ce qu’a montré son team. Il pense avoir fixé des bases solides pour espérer continuer à remonter dans le classement sur la grille.

"Bravo à l’équipe ! C’est formidable de voir le travail acharné des cinq dernières semaines et l’efficacité du package aérodynamique, qui nous placent dans une position plus favorable qu’en début de saison" a déclaré Vowles.

"La route est encore longue, mais l’avantage, c’est que nous pouvons encore progresser d’ici la fin de la saison. Alex et Carlos ont incroyablement bien travaillé ensemble en course et, grâce à cela, nous avons obtenu les meilleures positions possibles."

"Nous avons arrêté Alex en premier, ce qui est inhabituel, pour lui permettre de dépasser Bearman et de marquer des points pour l’équipe. Il nous reste quelques semaines avant le Canada et j’ai hâte de nous voir nous battre à fond pour le reste de la saison."