La F1 a supprimé le DRS... mais l’effet du train DRS est encore là !

Carlos Sainz estime que la F1 et la FIA doivent désormais se pencher sur un nouveau problème soulevé par les monoplaces de 2026 : les courses similaires au "train DRS" de l’ère de l’effet de sol, générées par les nouveaux ailerons à aérodynamique active.

Alors que le DRS traditionnel a disparu à l’issue de la saison 2025, les règles techniques introduites en 2026 prévoient un fonctionnement différent des ailes avant et arrière. Dans les zones dédiées des circuits, les deux éléments s’ouvrent désormais afin de réduire la traînée et d’augmenter la vitesse de pointe.

Mais contrairement au DRS, ce système est accessible à tous les pilotes à chaque tour, sans obligation de se trouver à moins d’une seconde de la voiture qui précède.

Cette solution a été pensée pour réduire les niveaux de traînée des F1, conséquence notamment d’une réduction de leur puissance thermique au profit de l’électrique. Toutefois, à Miami, le fonctionnement du système a largement favorisé la formation de véritables "trains DRS" à l’ancienne avec des voitures roulant à des performances similaires en ligne droite.

Pour Sainz, il s’agit désormais du prochain sujet prioritaire à résoudre, après les ajustements déjà annoncés concernant le règlement moteur 2027, qui réduiront la répartition prévue à 50-50 entre moteur thermique et puissance électrique afin de redonner davantage d’importance au V6 turbo.

"Je pense simplement qu’il faut trouver une solution lorsque la voiture devant est en mode ligne droite, car dépasser devient impossible," a expliqué l’Espagnol.

"A Miami, un nouveau phénomène est apparu dans le peloton qui m’a beaucoup rappelé l’effet de sol, les 4 dernières années."

"C’est très similaire au train DRS, et peut-être que nous pouvons trouver quelque chose, même si les courses n’ont jamais vraiment été le problème de cette nouvelle réglementation avec le mode overtake. Cependant il est frustrant de retomber dans les mêmes travers lorsque tout le monde fait la même chose. On recrée le train DRS du passé."

Sainz a également évoqué le comportement des monoplaces en qualifications, un autre point qui continue d’alimenter les discussions autour du règlement technique.

"Pour les qualifications, c’est bien mieux mais il reste encore beaucoup de travail. Je ne vais plus le critiquer et simplement essayer d’être constructif, continuer d’insister sur le fait que ce n’est pas suffisamment bon pour la F1," a-t-il ajouté.

Le pilote espagnol a néanmoins tenu à saluer l’écoute de la FIA lors du week-end de Miami, notamment concernant les inquiétudes exprimées au sujet des pneus intermédiaires et des fortes pluies annoncées.

"La FIA a écouté les préoccupations concernant les conditions humides et les pneus intermédiaires, et j’étais heureux des mesures prises pour avancer l’heure de la course."

"On ne peut pas leur reprocher quoi que ce soit, ils ont fait un travail remarquable, et désormais tout le monde semble aller dans la même direction pour les règles."