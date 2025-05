Vowles ne s’inquiète pas pour Colapinto malgré ’les turbulences’ chez Alpine

James Vowles ne s’inquiète pas de l’avenir de Franco Colapinto chez Alpine, alors que l’Argentin va faire ses débuts à Imola ce week-end dans l’équipe française.

Le directeur de Williams F1 avait laissé partir Colapinto cet hiver et ne s’inquiète pas qu’il pâtisse de la situation plus que difficile à Enstone, même s’il la reconnait.

"Alpine traverse-t-elle une période de turbulences ? Oui, sans aucun doute" a déclaré Vowles. "Est-ce qu’ils soutiendront Pierre [Gasly] et Franco ? Oui, je pense qu’ils le feront aussi parce que ce sont toujours des athlètes d’élite qui roulent pour eux afin de marquer le plus de points possible."

"Ce qui se passe normalement, même en période de turbulences, c’est que l’on continue à soutenir ses pilotes. Je pense que l’apprentissage est inestimable, que ce soit dans cette équipe ou ailleurs. C’est du temps passé sur la piste, c’est du temps passé dans un environnement difficile."

"Et si vous vous en sortez, vous n’en serez que plus fort. Et Franco est fort, donc je pense que c’est toujours le bon endroit pour lui à ce stade. Il y a une raison pour laquelle nous étions très heureux de conclure une transaction avec Alpine."

"Parce que je pense vraiment que c’est sa meilleure chance d’être dans un baquet, soit en 2025, ou nous avons pensé, plus précisément, en 2026. Je suis fier qu’il ait fait partie de notre académie et que nous ayons une responsabilité dans le fait qu’il soit aujourd’hui sur la grille de départ."

"Ce que vous avez vu avec nous, c’est qu’il s’est mis très rapidement au diapason. Je sais qu’il est extrêmement rapide, donc je pense que, quelle que soit la date limite fixée par Alpine, il fera du bon travail dans ce laps de temps."

Un conflit d’intérêt si Carlos Sainz Sr préside la FIA ?

Interrogé sur la possible candidature de Carlos Sainz à la présidence de la FIA, Vowles ne pense pas que cela créerait un conflit d’intérêt avec la présence du fils de l’Espagnol en Formule 1. Il soutient en tout cas le profil du champion du monde de rallye en tant que candidat.

"Je ne pense pas que cela créerait des complications s’il réussissait. Tout d’abord, Carlos a 40 ans d’expérience dans ce sport, et chaque fois que vous lui parlez, si vous en avez l’occasion, discutez avec lui."

"Il a une vision très logique de la façon dont le sport est construit et de la façon dont il est arrivé là où il est actuellement, et de ce qui peut l’aider à l’intérieur et autour de lui. Ce que j’ai remarqué chez Carlos Sr, et je ne sais pas si c’est différent de ce que c’était avant, c’est qu’il reconnaît que son fils est un homme à part entière, et qu’il ne se mêle de rien."

"Ce qu’il aime vraiment, c’est regarder les voitures rouler sur la piste et savoir que c’est lui qui a tout mis en place pour que cela se produise. Il devra évidemment s’éloigner beaucoup plus de cela s’il décide d’aller dans le sens de la FIA, mais je suis sûr que nous pouvons le protéger suffisamment pour que cela ne pose pas de problème."

"Je pense qu’il conviendrait bien parce qu’il a quelques championnats du monde à son actif, qu’il connaît bien le sport automobile, qu’il comprend tout, des monoplaces jusqu’au rallye, qu’il a déjà été, je crois, président de certains des organismes de mobilité en Espagne."

"Ce n’est donc probablement pas un pas aussi grand que certains pourraient le penser, mais c’est à lui de décider si oui ou non c’est la direction qu’il veut vraiment prendre."