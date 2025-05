Komatsu est ’la personne la plus compétitive’ qu’Ocon ait rencontré

Esteban Ocon est aujourd’hui sous les ordres d’Ayao Komatsu chez Haas F1. Le directeur de l’équipe américaine était aussi chez Lotus quand le pilote français était dans la filière, et il révèle l’avoir rencontré au début des années 2010.

"En 2011 ou 2010, nous étions avec Gwen Lagrue, qui est en charge du programme des jeunes pilotes de Mercedes" se souvient Ocon dans le podcast Beyond the Grid. "J’y suis allé avec lui et il y avait une course d’endurance de 12 heures à laquelle participaient des équipes de F1."

"Ayao était là et courait, et je faisais partie de l’équipe Lotus. C’est la première fois que nous nous sommes rencontrés. Nous étions coéquipiers. Je devais peser 35 kilos à l’époque et j’étais donc très rapide dans le kart."

Le Français raconte son premier échange avec le Japonais : "Je me souviens qu’il était le seul à venir me voir et à me dire ’Esteban, comment prends-tu ce virage ? Prends-tu un peu le vibreur pour préparer le suivant ?"

"Et cela restera à jamais gravé dans ma mémoire parce que j’étais beaucoup plus rapide que tout le monde dans ce virage, et personne ne m’a vraiment demandé comment ils pouvaient le faire. Mais c’est lui qui est venu me demander d’essayer d’en tirer quelque chose."

Et il voit encore aujourd’hui le même trait de caractère chez son patron : "Je vois la même personne compétitive que j’ai vue. Il est probablement l’homme le plus compétitif que j’aie jamais rencontré. Je pense que nous partageons cela ensemble."

Ocon est impressionné de la manière dont Komatsu a réussi à transférer à son équipe cette volonté de réussir : "La réponse à certaines des difficultés que nous avons rencontrées et la rapidité avec laquelle les gens ont réagi est quelque chose que je n’avais jamais vu auparavant."

"Le fait de proposer une mise à jour après deux courses, à partir de quelque chose dont nous avons eu le diagnostic après la première course, c’est un retournement de situation incroyable. Même Ayao a été très impressionné par la façon dont nous avons réussi à faire cela. C’est un leader incontestable de cette équipe. C’est très impressionnant."

"En ce qui concerne l’aspect technique, il a toujours un œil sur la situation et une très bonne vision de ce que nous devrions faire. C’est exactement ce dont nous avons besoin en ce moment. L’équipe a clairement fait d’énormes progrès depuis qu’Ayao a pris la tête de l’équipe et c’est formidable à voir."