’Un exploit exceptionnel’ : les bons mots de Sainz Sr pour Vowles et son fils
Finir sur le podium avec Williams F1 cela marque !
Carlos Sainz et James Vowles peuvent être très fiers du premier podium obtenu ensemble chez Williams F1, lors du dernier Grand Prix d’Azerbaïdjan à Bakou.
Ce sont les bons mots de Carlos Sainz Senior, le père du pilote et légende du rallye, qui s’occupe toujours de la carrière de son fils et la suit avec attention.
Sainz Sr n’a jamais mâché ses mots contre une des équipes de son fils lorsque quelque chose ne plaisait pas au clan familial, notamment lorsque Ferrari a décidé de remplacer Sainz par Lewis Hamilton pour la saison 2025.
Mais concernant Williams, il n’y a rien à redire. Et ce premier podium inattendu vient un peu adoucir une première saison en dents de scie.
"Nous sommes très heureux, c’est un excellent résultat. Carlos a travaillé dur pour l’obtenir, et après une mauvaise course, le soleil revient toujours un peu," dit Sainz Sr à Marca.
"Cette fois, c’était un podium avec Williams, ce qui est un excellent résultat, d’autant plus que ce n’était pas dû à des drapeaux jaunes, à la voiture de sécurité, à la pluie ou à un mauvais choix de pneus."
En effet, Sainz a très bien négocié sa Q3 la veille pour bien se qualifier, en 2e position. Et s’il a reculé d’un rang en course, cela reste tout à fait honorable.
Sainz Sr était aussi ravi pour James Vowles, le directeur de l’équipe.
"Un podium pour Williams est un exploit exceptionnel. Je pense que ce doit être très spécial pour lui, car je ne pensais pas qu’il aurait pu obtenir un tel résultat si tôt, et finalement, ça a fonctionné."
"Nous en avons parlé. Il doit maintenant passer à autre chose, continuer à progresser et penser à la suite pour l’équipe."
"De notre côté, nous allons essayer de bien terminer la saison, de continuer à apprendre, de continuer à motiver et à travailler en équipe avec Williams, et espérons que l’année prochaine, ils auront une bonne voiture avec tous les changements de réglementation."
