Sainz avec Leclerc, un road trip improvisé dont ils se souviendront longtemps !
Après Bakou, le retour à Monaco a été épique !
Carlos Sainz et Charles Leclerc ont vécu une aventure ensemble après la fin du Grand Prix d’Azerbaïdjan.
Alors que le pilote Williams F1 venait de terminer sur son premier podium pour l’équipe de Grove à Bakou, le Monégasque a terminé à une presque anonyme 9e place, qui aurait dû être la 8e si Lewis Hamilton lui avait correctement rendu sa place dans le dernier tour.
Les deux pilotes, toujours très amis, ont partagé un avion pour rentrer à Monaco. Mais les conditions météo ont forcé les deux hommes à un road trip improvisé !
Leclerc a d’abord partagé une vidéo (visible ci-dessous).
"Après un week-end difficile à Bakou, je pensais que ça ne pouvait pas être pire, mais..."
"On conduit un van !" lui répond Sainz. "Au cœur de l’Italie ! On a été déroutés à cause d’une tempête, on n’a pas pu atterrir à Nice, alors on a atterri en plein cœur de l’Italie. On a loué un van et maintenant, on est en route pour Monaco."
"Deux heures de route, et on y arrivera en une heure et demie."
Sainz a évoqué aujourd’hui ce road trip qui lui rappellera bien des souvenirs !
"C’était un peu chaotique d’atterrir si tard à l’aéroport, de devoir louer un van, de devoir sauter dans un van avec tous les bagages et de devoir rentrer chez soi pendant deux heures."
"Mais finalement, en y repensant, on était très frustrés, car on voulait vraiment atterrir à Nice et faire 20 minutes de route, mais après coup, on y pense et on se dit que c’est le genre de journées dont on se souvient."
"Si nous avions atterri à Nice et pris le taxi habituel pour rentrer chez nous en 20 minutes, nous ne nous souviendrions jamais de ce jour ni de ce moment. Mais ce sont ces petites aventures dont on se souvient plus tard."
Pendant ce temps-là Carlos Sainz devient chauffeur de Uber pour Charles Leclerc 🤣
Les deux pilotes sont rentrés ensemble de Baku mais leur jet a dû se dérouter à Gênes à cause des orages 😬
Résultat, 2h de route dans un van loué, direction Monaco !#F1 pic.twitter.com/g8K4TZfsjA
— Tear Off (@TearOffFR) September 21, 2025
