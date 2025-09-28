Williams F1 calme les attentes après son premier podium de l’année

Le podium réalisé par Williams F1 à Bakou a suscité beaucoup d’éloges mais ne doit pas provoquer trop d’attentes concernant l’équipe de Grove.

C’est le message qu’a voulu adresser James Vowles, le directeur, qui s’est "vraiment réjoui de tous les bons messages reçus depuis dimanche dernier."

Vowles estime que le podium de Carlos Sainz au Grand Prix d’Azerbaïdjan est bien "un signe important des progrès réalisés", mais Williams F1 reste encore loin des top teams.

"Ce que j’ai dit tout au long de la saison, ce sont des points positifs et négatifs que tout le monde doit reconnaître. Je suis convaincu que Williams va progresser chaque année à partir de maintenant. C’est important de le savoir," a-t-il ajouté.

"Nous sommes sur la bonne voie. Nous investissons de manière judicieuse. Mais il y a un mais... Nous avons encore un long chemin à parcourir."

"Il s’agit d’un seul podium, alors que les géants sont capables de monter sur le podium chaque semaine et de remporter des courses. Nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir avant d’y parvenir. Et en un an, nous ne pourrons pas régler tous les problèmes qui doivent l’être."

"Mais je vous demande de continuer à nous soutenir. J’espère que tout le monde peut voir que nous sommes sur la bonne voie. Faites confiance au processus. Il y a beaucoup de bonnes choses à venir. Et soyez aux côtés de Williams lorsque cela arrivera."