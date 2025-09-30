Williams F1 brille mais reste loin des top teams
Le constat dur mais réaliste de Steiner sur la 5e équipe du plateau
Williams F1 est encore loin d’être en mesure de se battre avec les top teams ; pour la victoire, avec un gros écart à combler sur les quatre meilleures écuries.
C’est ce que rappelle l’ancien directeur de l’écurie Haas F1, Gunther Steiner, aujourd’hui consultant dans le paddock pour diverses chaines de télévision et son propre podcast.
Williams a certes fait d’énormes progrès sous la direction de James Vowles, marquant le début d’une transformation majeure. L’écurie britannique s’est modernisée après avoir utilisé du matériel extrêmement ancien pendant plusieurs années, ce qui a entraîné une nette amélioration de ses résultats.
Vowles souhaite hisser Williams au sommet de la F1, alors que l’écurie est en passe de devenir la meilleure des autres, derrière les quatre top teams actuels : McLaren, Ferrari, Mercedes F1 et Red Bull Racing.
Le premier podium de Carlos Sainz lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan place Williams en cinquième position avec 29 points d’avance sur Racing Bulls, sixième.
Steiner est d’accord sur le fait que Williams est à sa place mais elle est loin de pouvoir prétendre à une place dans le top 4.
"Le podium de Sainz à Bakou n’est pas un signe avant-coureur selon moi. Je pense que c’est un cas particulier. De toute évidence, ils ont eu une opportunité et ils l’ont saisie avec des qualifications qui ont tourné à leur avantage au niveau des drapeaux rouges et de la météo."
"A mon avis, ils sont clairement la cinquième meilleure équipe. Mais le chemin à parcourir pour rejoindre le top 4 est encore long. Pour l’instant, ils n’en sont pas là proches. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, mais je dirais que les seuls qui peuvent actuellement se rapprocher d’eux sont Racing Bulls, tous les autres sont loin derrière."
"Et bien sûr, Williams connaît parfois de mauvaises courses. Mais en général, si l’on prend la moyenne des résultats, avec le nombre de points qu’ils ont obtenus, ils sont bien la cinquième meilleure équipe."
"Maintenant que la situation est très claire, ils n’ont plus à s’inquiéter de ne pas terminer cinquièmes. Évidemment, ils regardent derrière eux, Racing Bulls été très performante lors des dernières courses."
"Mais Williams ne peut pas rivaliser avec les quatre premiers. Ils sont assez loin derrière eux, mais ils se sont clairement positionnés à la 5e place."
Nouveau : comment suivre au mieux l’actualité de notre site ?
Si vous appréciez nos articles, faites-le savoir à Google, cela nous boostera ! Un clic qui ne change rien pour vous mais qui signifie beaucoup pour nous. Cliquez sur le bouton Suivre sur Google pour nous soutenir !
Via notre nouvelle chaîne WhatsApp Nextgen-Auto.com !
Devenez follower sur WhatsApp pour recevoir des informations en avant-première sur l’actualité F1, des coulisses du paddock et, bien entendu, les liens des articles les plus importants dès leur parution.
N’oubliez pas que vous pouvez aussi vous abonner (cliquez sur l’étoile pour mettre en favori) à notre Google News si vous utilisez l’appli Google Actualités sur votre smartphone.
Williams F1
- Williams F1 brille mais reste loin des top teams
- Williams F1 calme les attentes après son premier podium de l’année
- Pourquoi Sainz est un véritable atout pour une équipe de F1
- ’Un exploit exceptionnel’ : les bons mots de Sainz Sr pour Vowles et son fils
- Sainz avec Leclerc, un road trip improvisé dont ils se souviendront longtemps !