Williams F1 brille mais reste loin des top teams

Williams F1 est encore loin d’être en mesure de se battre avec les top teams ; pour la victoire, avec un gros écart à combler sur les quatre meilleures écuries.

C’est ce que rappelle l’ancien directeur de l’écurie Haas F1, Gunther Steiner, aujourd’hui consultant dans le paddock pour diverses chaines de télévision et son propre podcast.

Williams a certes fait d’énormes progrès sous la direction de James Vowles, marquant le début d’une transformation majeure. L’écurie britannique s’est modernisée après avoir utilisé du matériel extrêmement ancien pendant plusieurs années, ce qui a entraîné une nette amélioration de ses résultats.

Vowles souhaite hisser Williams au sommet de la F1, alors que l’écurie est en passe de devenir la meilleure des autres, derrière les quatre top teams actuels : McLaren, Ferrari, Mercedes F1 et Red Bull Racing.

Le premier podium de Carlos Sainz lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan place Williams en cinquième position avec 29 points d’avance sur Racing Bulls, sixième.

Steiner est d’accord sur le fait que Williams est à sa place mais elle est loin de pouvoir prétendre à une place dans le top 4.

"Le podium de Sainz à Bakou n’est pas un signe avant-coureur selon moi. Je pense que c’est un cas particulier. De toute évidence, ils ont eu une opportunité et ils l’ont saisie avec des qualifications qui ont tourné à leur avantage au niveau des drapeaux rouges et de la météo."

"A mon avis, ils sont clairement la cinquième meilleure équipe. Mais le chemin à parcourir pour rejoindre le top 4 est encore long. Pour l’instant, ils n’en sont pas là proches. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, mais je dirais que les seuls qui peuvent actuellement se rapprocher d’eux sont Racing Bulls, tous les autres sont loin derrière."

"Et bien sûr, Williams connaît parfois de mauvaises courses. Mais en général, si l’on prend la moyenne des résultats, avec le nombre de points qu’ils ont obtenus, ils sont bien la cinquième meilleure équipe."

"Maintenant que la situation est très claire, ils n’ont plus à s’inquiéter de ne pas terminer cinquièmes. Évidemment, ils regardent derrière eux, Racing Bulls été très performante lors des dernières courses."

"Mais Williams ne peut pas rivaliser avec les quatre premiers. Ils sont assez loin derrière eux, mais ils se sont clairement positionnés à la 5e place."