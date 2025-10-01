Tsunoda récupéré par Aston Martin F1 et Honda en 2026 ?

Aston Martin F1 refuse de démentir les spéculations selon lesquelles Yuki Tsunoda pourrait voir sa carrière en Formule 1 sauvée par Honda lorsque le constructeur japonais deviendra le nouveau partenaire moteur de l’écurie basée à Silverstone en 2026.

Selon certaines informations, le pilote Red Bull en difficulté, qui a connu le même sort que ses récents équipiers aux côtés de Max Verstappen, serait pressenti pour un poste de pilote de réserve chez Aston Martin.

Le patron de Racing Bulls, Alan Permane, a toutefois pris la défense de Tsunoda cette semaine.

"Sa vitesse, pour commencer," a déclaré Permane lorsqu’on lui a demandé ce qui l’avait surpris chez Tsunoda lorsque le pilote japonais était encore dans l’équipe junior.

"Je ne connaissais pas du tout Yuki avant de rejoindre l’équipe en 2024, et j’ai immédiatement été impressionné par son rythme, sa gestion des pneus, ses qualifications, sa capacité à maîtriser si rapidement les pneus."

"Honnêtement, ses commentaires et son attitude dans et hors de la voiture sont vraiment à la hauteur des meilleurs pilotes. C’est un excellent pilote. Ce fut une agréable surprise lorsque j’ai commencé à travailler avec lui."

Comme Pierre Gasly l’a fait récemment, Alex Albon est aussi en soutien du Japonais.

"Je parle souvent à Yuki, j’essaie de lui donner des conseils, de l’encourager. Je pense qu’il est tout simplement génial. Il mérite de rester je crois, il montre de bons progrès. Mais je lui dis aussi toujours qu’il a le meilleur pilote de Formule 1 de tous les temps assis en face de lui dans le garage."

Isack Hadjar, l’actuelle vedette chez Racing Bulls, reste toutefois pressenti pour prendre la place de Tsunoda en 2026. Cela mettrait le Japonais hors course pour une place sur la grille de départ, à moins d’un sauvetage - très peu probable - réalisé par Alpine F1

Alors concernant un poste de 3e pilote pour Aston Martin F1, l’écurie a simplement indiqué que son effectif complet pour 2026 serait annoncé "en temps voulu". Felipe Drugovich pourrait en effet quitter son poste de réserviste alors qu’il rejoint la Formule E chez Andretti.

Aston Martin F1 a aussi rappelé au passage que Fernando Alonso et Lance Stroll sont sous contrat jusqu’à la fin de l’année prochaine, pour éviter toute ambiguïté.