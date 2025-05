’Pas de solution miracle’ mais ’une série de choses’ pour aider Hamilton chez Ferrari ?

Rob Smedley n’est pas surpris de voir Lewis Hamilton en difficulté au volant de la Ferrari. L’ancien ingénieur de Ferrari et Williams F1 est convaincu qu’il faudra du temps et plusieurs solutions simultanées à l’équipe italienne pour faire que le septuple champion du monde se sente mieux.

"La voiture n’est pas facile à conduire" a déclaré Smedley sur le podcast F1 Nation. "Elle ne convient certainement pas au style de conduite de Lewis. Charles peut la maîtriser un peu mieux sur un seul tour chronométré."

"Quand vous avez un virage à grande vitesse dans un virage à vitesse moyenne-élevée, vous avez besoin d’un arrière vraiment solide. Nous avons vu par le passé que lorsque Lewis n’a pas cette [stabilité du train arrière] sur laquelle il peut s’appuyer, [il a du mal]."

"Si la voiture est un peu à la traîne, il n’est pas content et il ne peut pas en tirer le meilleur parti. C’est son style de pilotage. Je pense qu’il y a un manque général de performance. Il y aura de toutes petites marges. Il n’y aura pas une chose qui sera une solution miracle qui puisse faire que la voiture devienne soudainement meilleure."

"Il y aura juste une série de choses à faire. Ils sont dans cette position en ce moment. Ils sont là où ils sont. C’est là que l’on voit leur véritable force. Peuvent-ils s’en sortir ? Peuvent-ils être plus performants ?"

"S’ils parviennent à améliorer leurs performances générales, tant en qualifications qu’en course - vous parlez de deux ou trois dixièmes -, ils se retrouveront dans une position nettement plus forte. Ce sont les marges qu’ils doivent trouver maintenant."

A Miami, Ferrari a raté l’application de sa stratégie avec des inversions et consignes qui sont arrivées tardivement, mais Smedley rappelle à quel point ces décisions sont difficiles à prendre pendant une course : "Je pense que l’on en a fait grand cas. Il y a deux aspects à cela. Tout d’abord, c’est un très bon appât à clics."

"Et j’ai été dans cette situation tellement de fois quand le pilote demande quelque chose qui lui semble tout à fait évident, mais il y a beaucoup de fonctions cognitives qui doivent entrer en jeu dans la prise de cette décision."

"Si vous y réfléchissez, vous l’écoutez, cela [le processus de prise de décision] a semblé long, mais Fred [Vasseur] a dit que la décision n’a été prise qu’au bout d’un tour et demi. D’un autre côté, ils savaient qu’ils avaient deux pilotes en stratégies inversées, cela n’a pas échappé à leur contrôle."

"On pourrait donc dire qu’à l’avenir - et je suis sûr que tout le monde dans l’équipe serait d’accord avec ça - il faut être un peu mieux préparé pour que lorsqu’un pilote arrive derrière l’autre sur une stratégie différente, on ne veuille pas les retarder et ruiner les chances de réussite de cette stratégie."