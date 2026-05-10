Ford explique pourquoi c’était le ’bon moment’ pour revenir en F1

Ford a raconté en détail le parcours de 20 ans de la marque pour revenir en F1 en 2026, et a expliqué pourquoi l’entreprise s’engage désormais à fond dans le sport automobile sous sa bannière Ford Racing.

Will Ford, directeur général de la compétition à l’échelle mondiale, s’est exprimé longuement sur les étapes cruciales franchies par Ford pour canaliser la passion découlant d’un engagement en sport automobile.

L’explosion de popularité de la F1 n’a pas seulement fait croître la base de fans du sport, elle a transformé l’implication que les entreprises peuvent avoir en faisant partie du championnat et en s’impliquant commercialement.

"C’est une audience à laquelle nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas parler" a déclaré Ford. "Si vous regardez notre marque et nos produits phares, la démographie de nos clients tend à être beaucoup plus âgée et très orientée vers les hommes."

"La Formule 1, c’est exactement l’inverse. C’est une base de fans très jeune et très féminine. Il est donc très important pour notre marque d’atteindre ce public d’une manière qu’il trouve excitante, attrayante et séduisante."

Ford a quitté la Formule 1 après la vente de Jaguar à Red Bull fin 2004. Et malgré de nombreuses années à assurer que la F1 n’était plus un marché pour l’ovale bleu, Will Ford a affirmé que l’entreprise a toujours gardé un œil sur la direction prise par la F1.

"Pendant ces 20 ans, nous avons toujours surveillé la santé du sport. Nous ne nous sommes pas contentés de partir sans y prêter attention. Nous attendions le bon moment pour revenir et c’était vraiment une évidence."

"Ce fut en fait une décision assez rapide une fois que nous avons décidé d’être sérieux à ce sujet. Vous regardez la croissance que le sport a connue, évidemment en Amérique du Nord en particulier, la façon dont Liberty Media et Stefano ont réellement modernisé l’entreprise et le modèle économique autour du sport."

"La Formule 1 a toujours été et continue d’être le sommet du sport automobile et de l’innovation technologique pour notre industrie. Il y a énormément de raisons pour lesquelles cela faisait sens."

Le partenariat de Ford avec Red Bull consiste à s’associer à l’équipe à laquelle la marque avait vendu sa structure après cinq saisons décevantes sous le nom de Jaguar Racing au début du 21e siècle. Avec un engagement complet, Ford raconte comment le projet est pensé pour durer.

"C’est vraiment un engagement total que nous entreprenons en ce moment. Nous avons franchi une étape cruciale l’année dernière alors que Ford Performance était en quelque sorte fragmenté dans toute l’organisation."

"Nous avons donc pris toutes les différentes parties de Ford Performance, nous les avons toutes réunies sous un même toit, nous avons repris le nom de Ford Racing, et l’intention est vraiment de bâtir une activité générationnelle. Cet engagement envers Ford Racing aujourd’hui vise à s’assurer que le côté le plus passionné de notre entreprise bénéficie d’un engagement qui est là pour durer."

L’entreprise est également associée à Daniel Ricciardo, ce qui, selon Ford, était un choix très naturel compte tenu de son implication passée dans le sport, mais aussi de son aisance naturelle à être un ambassadeur.

"La première fois que j’ai rencontré Daniel, il m’a dit ’hé, je possédais un Ford Raptor avant même d’avoir une maison !’ Il était donc déjà amoureux du produit. Et au fil de nos rencontres, alors que la fin de ses jours en Formule 1 approchait, nous avons commencé à discuter de ce à quoi sa vie après la Formule 1 pourrait ressembler."

"C’était tout simplement une adéquation très naturelle, et le timing était parfait avec notre retour en Formule 1. Avec la base de fans et l’audience qu’il a, je pense que nous allons faire beaucoup de choses amusantes avec lui à l’avenir."