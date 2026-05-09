Ford confirme des discussions avec Verstappen pour les 24 Heures du Mans

L’avenir de Max Verstappen en endurance continue d’alimenter les spéculations, et un nouveau scénario prend désormais de l’ampleur : une participation aux 24 Heures du Mans avec Ford et son futur programme Hypercar en Championnat du monde d’endurance.

Présent à Spa-Francorchamps ce samedi avant la deuxième manche du WEC 2026, Mark Rushbrook, directeur mondial de Ford Performance, a confirmé aux journalistes que des discussions existaient bel et bien autour d’un éventuel engagement du quadruple champion du monde de Formule 1 avec la marque américaine.

"Nous adorerions voir cela se produire," a-t-il déclaré face aux médias. "Il y a beaucoup de choses à aligner pour que cela arrive, mais ce serait évidemment incroyable pour nous et pour le sport."

Ford prépare actuellement son arrivée dans la catégorie Hypercar du FIA WEC, prévue pour 2027, mais Rushbrook a toutefois précisé qu’il ne fallait pas s’attendre à voir Verstappen au Mans dès cette première saison.

Le dirigeant américain estime qu’ajouter immédiatement une troisième voiture pour accueillir le pilote néerlandais représenterait une charge trop importante pour un programme qui en sera encore à ses débuts.

"Ce serait en faire trop," a-t-il reconnu.

Reste également une contrainte majeure : le calendrier de Verstappen. Avec un programme déjà extrêmement chargé en Formule 1, une participation aux 24 Heures du Mans nécessiterait l’absence de conflit entre l’épreuve mancelle et un Grand Prix si le pilote Red Bull devait prendre le départ avant la fin de sa carrière en F1.

Interrogé sur la possibilité de voir Verstappen courir au Mans avant ou après son aventure en Formule 1, Rushbrook a laissé la porte ouverte à tous les scénarios.

"En fonction des calendriers, cela pourrait être pendant sa carrière en F1 ou les deux," a-t-il expliqué. "Les discussions remontent à plus de trois ans, il s’agit simplement de trouver la bonne opportunité avec les bons programmes."

Cette révélation confirme que les échanges entre Ford et le clan Verstappen ne sont pas récents et qu’ils dépassent largement le simple cadre du partenariat moteur entre Ford et Red Bull en Formule 1.

En attendant une éventuelle aventure en Hypercar, Verstappen va déjà découvrir une autre grande classique de l’endurance dès le week-end prochain avec une première participation aux 24 Heures du Nürburgring via sa structure Verstappen Racing.

Mais là encore, le choix technique du Néerlandais ne passe pas inaperçu. Malgré son association avec Ford en F1, Verstappen a choisi d’engager une Mercedes-AMG GT3 plutôt qu’une Ford Mustang GT3.

Une décision sur laquelle Rushbrook a également été interrogé, alors que Juan-Pablo Montoya soulignait que cela devait irriter Ford (article à lire ici). Rushbrook admet qu’il y a une part de vérité dans les propos du Colombien !

"Nous préférons que nos pilotes Ford restent chez Ford," a-t-il admis avec le sourire. "Nous comprenons pourquoi il a fait ce choix, nous adorons sa passion, nous adorons le fait qu’il soit un véritable compétiteur, nous adorons ce qu’il fait avec nous en Formule 1, et nous l’apprécions aussi en tant que personne."

Le responsable de Ford reconnaît néanmoins que le programme GT3 actuel de Verstappen correspond davantage à ses besoins immédiats.

"C’est le bon programme pour lui actuellement, mais nous aimerions le voir dans une Ford en endurance à un moment donné," a conclu Rushbrook.