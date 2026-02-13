Verstappen veut ’comprendre un peu plus’ la RB22 mais ne pense pas y parvenir avant Melbourne

Max Verstappen est revenu sur sa première journée de roulage très positive, disputée mercredi, alors qu’Isack Hadjar était au volant ce jeudi à Bahreïn pour les tests officiels. Le quadruple champion du monde partage le volant de la RB22 avec le Français ce vendredi.

Celui qui a exprimé un avis radical et négatif au sujet des monoplaces 2026 est toutefois satisfait du travail accompli durant sa première journée, alors que l’équipe a connu des problèmes le lendemain avec Hadjar.

"C’est mieux qu’être dans le garage, on a fait beaucoup de tours sans problème, et c’était notre objectif. On veut comprendre ces nouvelles monoplaces, le moteur, et nous assurer que nous avons de la fiabilité, c’est un processus en cours" a déclaré Verstappen.

"L’ambiance est bonne, il y a beaucoup d’attention au détail, on a beaucoup de choses à maîtriser, et je suis sûr que même en début de saison, il y aura encore des choses qu’on sera en train de comprendre. Donc c’est bien d’avoir ces essais et d’essayer de comprendre les choses."

Il réfute toutefois l’idée d’établir une hiérarchie, car tout va encore évoluer d’ici la première course. De plus, il n’y a aucune indication sur les conditions dans lesquelles les équipes ont tourné à Barcelone et à Sakhir.

"Je ne sais pas où nous serons, je n’en ai aucune idée. Ce n’est pas possible de savoir, on ne sait pas quelle puissance déploient nos rivaux, ce qui se passera à Melbourne, les voitures vont changer d’ici Melbourne, donc c’est difficile à dire lors des essais. On se concentre sur nous-mêmes."

Malgré sa frustration face aux Formule 1 de cette nouvelle réglementation, le Néerlandais a salué le travail accompli par Red Bull Racing, Red Bull Powertrains et Ford pour accoucher d’une monoplace entièrement neuve.

"C’est incroyable de voir, un nouveau constructeur qui arrive, et de voir la voiture et le moteur ensemble, c’est comme notre nouveau bébé ! On a beaucoup de choses à apprendre mais on va dans la bonne direction. Il y a beaucoup de choses que l’on veut faire mieux, on n’est pas encore satisfaits, mais la bonne chose est que l’on a une bonne fiabilité."

Sa dernière demi-journée va servir à affiner son pilotage et sa compréhension de ces nouvelles machines : "Je veux continuer à piloter davantage, j’aurai une demi-journée de plus, je veux comprendre la voiture, et un peu plus pour moi, pas seulement pour le côté ingénierie."