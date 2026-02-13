Essais F1 - Bahreïn 1, Jour 3 : Russell en tête à la pause, des premières tendances se dégagent

La première partie de la dernière journée de cette semaine de tests à Bahreïn a eu lieu, et avec elle la continuation d’un programme intense pour les 11 équipes engagées pour la saison 2026 de F1.

La séance s’est ouverte sous une chaleur déjà marquée, avec une piste affichant plus de 30°C dès l’apparition du drapeau vert. L’activité a démarré de manière extrêmement soutenue puisque la quasi-totalité du plateau, menée par Lewis Hamilton, Max Verstappen et George Russell, s’est immédiatement élancée en piste.

Si Franco Colapinto et Oliver Bearman ont rapidement regagné leurs stands après un tour d’installation, les autres pilotes ont entamé leur programme de travail sans attendre. Lance Stroll a été le dernier à rejoindre la piste.

La hiérarchie a commencé à se dessiner après une dizaine de minutes de roulage. Liam Lawson a brièvement occupé le sommet de la feuille des temps avant que Russell ne reprenne l’avantage.

Carlos Sainz a ensuite porté sa Williams aux commandes, mais cette domination a été de courte durée car Russell a frappé un grand coup en descendant sous la barre des 1’35 dès sa première demi-heure de présence. Le pilote Mercedes a affiché une forme impressionnante.

Il a été aussi le premier à boucler dix tours et il a signé la meilleure performance absolue des essais depuis le début de la semaine. Cette montée en puissance a toutefois été interrompue par le premier drapeau rouge de la journée, provoqué par l’immobilisation en piste de la Cadillac de Valtteri Bottas dans le deuxième secteur.

Après une courte neutralisation pour mettre la monoplace en sécurité, la séance a repris son cours. Russell a profité de la piste libre pour améliorer encore sa marque de référence, descendant cette fois sous les 1’34, talonné de près par Lewis Hamilton qui s’est hissé au deuxième rang.

De son côté, Oscar Piastri a attendu la fin de la première heure pour signer ses premiers tours rapides, s’installant provisoirement en milieu de classement. Le milieu de matinée a été caractérisé par une intensification du roulage, la plupart des écuries s’engageant dans des simulations de longs relais.

Max Verstappen a confirmé la régularité de sa Red Bull, qui impressionne plusieurs concurrents, et Sainz a été le premier à franchir le cap des quarante, puis des cinquante tours couverts. L’activité est restée dense avec jusqu’à dix voitures en piste simultanément, malgré les passages fréquents par les stands pour des changements de pneumatiques.

Chez Cadillac, après une enquête sur l’arrêt de Bottas, un problème de refroidissement a été identifié et résolu, permettant au Finlandais de reprendre la piste pour la dernière partie de la session. Comme hier, l’équipe peut s’enorgueillir de résoudre rapidement les soucis rencontrés par sa voiture.

En fin de matinée, le rythme a évolué vers des tests de pneus plus durs pour conclure les simulations de course, notamment chez Mercedes, Ferrari et Haas. Russell, Sainz et Lawson ont figuré parmi les pilotes les plus productifs, dépassant tous la soixantaine de boucles.

Dans la dernière demi-heure, la tendance s’est inversée avec l’apparition de gommes plus tendres. Piastri en a profité pour gagner une position au classement, imité par Gabriel Bortoleto sur son Audi. Les derniers instants ont vu Hamilton, Verstappen et Colapinto se relancer pour d’ultimes tentatives avant la pause déjeuner.

Russell termine donc sa semaine en tête avec le meilleur chrono provisoire de la semaine en 1’33"918. Il laissera le volant à son équipier cet après-midi. Hamilton est deuxième et continuera à rouler cet après-midi, tandis que Verstappen complète le podium de cette matinée.

Bearman confirme les bonnes dispositions de Haas et la fiabilité du moteur Ferrari, et il devance Piastri et Colapinto, puis Sainz. Lawson suit devant Bortoleto et Stroll, tandis que Bottas complète le classement, avec moins de tours parcourus à cause du problème rencontré ce matin.

Les chronos de la matinée :