Verstappen se bat ’sans aucun doute’ différemment contre Norris

Max Verstappen a-t-il une façon particulière de lutter contre Lando Norris, par rapport à d’autres pilotes ? Martin Brundle en est convaincu, et prend pour exemple la manière dont le pilote Red Bull se bat contre l’autre McLaren d’Oscar Piastri, qui l’oblige à être un peu plus prudent.

"A 100 %, sans aucun doute. Je pense que Verstappen sait qu’il y a quelque chose d’un peu plus street fighter chez Piastri. Il l’a vu à Djeddah" a déclaré Brundle. "Max sait qu’il a un animal différent de Lando quand Oscar est dans ses rétroviseurs - pas de beaucoup plus que Lando. Il suffit de positionner la voiture, il y a un esprit de décision dans ce qu’il a fait."

Brundle refuse d’accuser Norris et pointe la responsabilité sur Verstappen, puisque le pilote McLaren a connu de belles batailles avec d’autres pilotes. En revanche, l’ancien pilote pense que le quadruple champion du monde sait qu’il peut aller trop loin avec Norris.

"On ne peut pas critiquer le sens de la course de Lando, car la façon dont il a dépassé la Mercedes et finalement Max était tout simplement excellente. Mais je ne doute pas un instant que Max se rende compte qu’Oscar est différent dans un combat roue contre roue."

Brundle salue la manière avec laquelle Piastri a poussé Verstappen à l’erreur pour prendre la tête et s’envoler vers la victoire (photo ci-dessous) : "Il a fini par forcer Max à commettre une erreur. Oscar l’a bien aidé. Max était serré dans le virage 1, sur la trajectoire sale, il a dû freiner tard."

"Oscar a vu ce qui se passait et a dû tourner un peu à gauche. Il s’est rendu compte que Max allait glisser, et c’est un peu comme conduire la voiture de quelqu’un d’autre et conduire sa propre voiture. Il s’est contenté d’un petit virage à gauche, s’est glissé et a disparu. C’était un grand plan astucieux qui a bien fonctionné."

Johnny Herbert pense que les deux courses de Djeddah et Miami sont un tournant dans la lutte pour le titre, car Piastri a montré à Verstappen qu’il était aussi fort que lui sur le plan mental : "Piastri vient de montrer qu’il était capable de surpasser Verstappen."

"Sa force mentale, sa vitesse, sa constance et sa technique de course ont été vraiment impressionnantes cette saison et il se présente si bien et il est si calme à la radio. Piastri fait le travail dont il a besoin pour gagner le championnat cette année. Il a une force mentale similaire à celle de Verstappen."