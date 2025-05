Lowdon a vu des ’ingrédients intéressants’ dans le ’bon gâteau’ Cadillac F1

Graeme Lowdon révèle qu’il n’a que peu hésité à rejoindre le projet Cadillac F1, lorsque la place de directeur lui a été proposée. Car selon lui, la présence d’un gros constructeur comme moteur de la future 11e équipe est importante.

"C’est comme un bon gâteau" a déclaré Lowdon à Planet F1 au sujet du projet Cadillac. "Regardez les ingrédients ; si le résultat n’est pas bon, c’est que quelque chose ne va pas du tout chez le chef, parce que les ingrédients sont très attrayants."

De plus, le propriétaire TWG est une marque de qualité pour le Britannique : "Donc, si nous regardons du côté de la propriété, TWG - je pense que les gens commencent seulement à découvrir l’étendue du sport automobile qu’ils ont dans leur portefeuille."

"Et pour moi, c’est super cool. Il y a la NASCAR, l’IndyCar, l’Indy NXT, les Supercars, la Formule E... Avoir l’ambition de faire cela, pour quelqu’un comme moi, ça fait immédiatement se dire ’ok, c’est intéressant’."

L’ampleur de Cadillac et de General Motors en sport auto a convaincu Lowdon, tout comme la personnalité de Mario Andretti et son aura : "Ce que j’aime vraiment chez GM, en termes de course, c’est que lorsqu’ils s’engagent dans quelque chose, ils le font vraiment."

"Je vais au Mans depuis des années et des années, et je ne me souviens pas d’une époque où il n’y avait pas de produit GM en course, qu’il s’agisse d’une Corvette ou de quelque chose en LMP1, ou en LMDh. Les ingrédients sont intéressants, et la Formule 1 est une formule que je connais bien et que j’aime."

"Je n’oublierai jamais la première conversation que j’ai eue avec Mario Andretti. Ce type est une légende, et en deux minutes, on comprend pourquoi il a été champion du monde. Et donc, si quelqu’un vous présente tout cela, vous ne partez pas, vous saisissez cette chance."