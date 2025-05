Sondage - Que doit faire Max Verstappen pour la saison F1 2026 ?

L’avenir de Max Verstappen a beaucoup posé question dans les médias et le paddock de la F1 ces derniers jours encore.

Sur les réseaux sociaux également, les fans ne sont pas d’accord sur ce que devrait faire le Néerlandais en 2026.

Doit-il rester loyal à Red Bull malgré la saison 2025 difficile et la fragilité annoncée du moteur Red Bull Ford l’an prochain ?

Ou doit-il rester fidèle à son mantra "tout pour gagner" et changer d’équipe en pariant sur Mercedes F1, l’option qui s’avère la plus sûre, ou Aston Martin F1, une option plus risquée à court terme mais peut-être payante à moyen terme avec Honda et Adrian Newey à bord ?

Ou, enfin, doit-il simplement profiter de 2026 depuis son canapé, s’occuper de sa fille Lily, rouler un peu en GT3, et choisir la meilleure équipe possible en 2027 ?

