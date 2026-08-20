Verstappen joue gros à domicile, Lawson a un coup à jouer à Zandvoort

La Formule 1 retrouve Zandvoort ce week-end pour le dernier Grand Prix des Pays-Bas avant la disparition de l’épreuve du calendrier, et Max Verstappen abordera forcément ce rendez-vous avec une motivation particulière. Le quadruple champion du monde y a construit une partie de sa légende devant son public, avec trois victoires consécutives entre 2021 et 2023. Mais cette édition 2026 sera aussi marquée par un bouleversement inattendu chez Red Bull, Isack Hadjar étant contraint de déclarer forfait sur blessure et Liam Lawson récupérant sa RB22 aux côtés de Verstappen .

Zandvoort occupe une place à part dans la carrière de Max Verstappen. Depuis le retour du Grand Prix des Pays-Bas au calendrier en 2021, le pilote Red Bull a remporté les trois premières éditions disputées sur le tracé néerlandais, transformant chaque rendez-vous en une véritable célébration nationale.

Les statistiques illustrent également son empreinte sur le circuit. Verstappen a mené exactement 200 tours dans son pays natal, alors que seulement 360 tours ont été parcourus à Zandvoort au cours de toute sa vie. Une nouvelle arrivée sur le podium lui permettrait par ailleurs d’égaler le record du nombre de podiums sur le circuit, actuellement détenu par Jim Clark et Niki Lauda avec six unités.

Le Néerlandais reste également le pilote le plus victorieux de l’histoire des courses Sprint, avec 13 succès et dix pole positions. Ses 152 points accumulés dans ce format suffiraient à eux seuls à le placer parmi les 75 pilotes les plus prolifiques de l’histoire de la Formule 1.

Mais au-delà des chiffres, Verstappen entend surtout profiter une dernière fois de l’ambiance si particulière de Zandvoort.

"Nous nous sommes détendus et avons rechargé les batteries pendant la trêve estivale et je suis impatient d’entrer directement dans la semaine de course à Zandvoort. Ce sera une course particulière pour moi et pour les fans, puisque ce sera le dernier Grand Prix des Pays-Bas avant qu’il ne quitte le calendrier."

Le pilote Red Bull mesure pleinement ce que ces dernières années ont représenté.

"J’ai tellement de bons souvenirs ici à Zandvoort et pouvoir courir devant mon public ces dernières années a été un privilège et l’un des nombreux moments forts de ma carrière."

Pour cette ultime édition du Grand Prix des Pays-Bas, Verstappen arborera d’ailleurs une décoration particulière. Son casque et sa combinaison ont été spécialement conçus pour l’occasion, avec un motif inspiré de la célèbre faïence bleue de Delft.

Le dessin constitue à la fois un hommage à ses origines néerlandaises, un clin d’œil à ses trois victoires à Zandvoort et un remerciement adressé à ses supporters.

"Je courrai cette semaine avec mon casque spécial, dont le design s’inspire de la célèbre faïence de Delft. C’est un motif très traditionnel et magnifique, et quelque chose d’un peu plus unique pour cette dernière course."

"Le casque est un hommage aux fans néerlandais pour leur soutien continu au fil des années, alors nous espérons leur faire honneur ce week-end."

Lawson face à une opportunité inattendue chez Red Bull

L’autre grande histoire du week-end concerne toutefois Liam Lawson. Après la blessure au poignet d’Isack Hadjar pendant la trêve estivale, Red Bull a confirmé que le Français ne participerait pas au Grand Prix des Pays-Bas. Lawson quittera donc temporairement Racing Bulls pour retrouver Red Bull Racing, tandis que Yuki Tsunoda prendra sa place aux côtés d’Arvid Lindblad.

Pour Lawson, cette promotion constitue une occasion aussi inattendue que particulière. Il n’a jamais piloté la RB22 et découvrira la monoplace dans des circonstances extrêmement défavorables : au dernier moment, sur un week-end Sprint et face à Verstappen, avec une voiture réputée exigeante.

Dans ce contexte, le Néo-Zélandais n’a pratiquement rien à perdre. Un résultat décevant serait logique compte tenu des circonstances, tandis que la moindre performance notable pourrait au contraire renforcer considérablement sa réputation.

Cette situation peut même constituer une forme de liberté pour Lawson, à condition qu’il parvienne à ne pas se laisser enfermer par l’enjeu. Son meilleur moyen de tirer profit de cette opportunité sera de se concentrer sur le processus, plutôt que de se focaliser sur le résultat final.

La tâche sera toutefois plus facile à décrire qu’à accomplir. Tout dépendra notamment de l’accueil que lui réservera Red Bull Racing, une donnée importante compte tenu de ce qui s’était produit lors de sa première promotion en 2025.

Une deuxième chance dans un contexte différent

Lorsque Lawson avait été promu chez Red Bull Racing l’an dernier, il n’avait disposé que de deux Grands Prix avant d’être rétrogradé. Ses débuts avaient été compliqués, mais la brutalité de la décision avait également été critiquée, le jeune pilote n’ayant pas bénéficié du temps nécessaire pour prendre ses marques et démontrer son véritable niveau.

Depuis, Lawson a eu l’occasion de s’installer progressivement en Formule 1. Ses performances chez Racing Bulls cette saison ont été solides et régulières. Il a notamment bénéficié des modifications apportées à la direction de sa monoplace, qui lui ont permis de retrouver davantage les sensations dont il avait besoin, tout en s’adaptant aux nouvelles unités de puissance.

Cette pige chez Red Bull ne doit donc pas forcément être considérée comme une audition pour récupérer un baquet à temps plein. Elle représente surtout une occasion pour Lawson de démontrer les progrès réalisés depuis sa première expérience dans l’équipe.

Sa situation pour 2027 demeure pourtant loin d’être totalement sécurisée. Malgré un niveau de performance qui devrait normalement lui garantir une place au sein d’une équipe de milieu de peloton, la filière Red Bull fonctionne avec une logique différente. La montée en puissance de Nikola Tsolov, actuellement leader du championnat de Formule 2, pourrait notamment avoir des conséquences sur la composition future des équipes.

Lawson aura donc intérêt à profiter de chaque tour passé au volant de la RB22, même si l’exercice s’annonce particulièrement délicat.

Tsunoda retrouve Racing Bulls

La promotion temporaire de Lawson entraîne mécaniquement un autre changement. Yuki Tsunoda retrouvera un volant de titulaire chez Racing Bulls et fera équipe avec Arvid Lindblad à Zandvoort.

Le Japonais, désormais pilote de réserve de Red Bull Racing après avoir perdu son baquet dans l’équipe principale à la fin de la saison dernière, a souhaité un "prompt rétablissement" à Hadjar avant de se réjouir de reprendre le volant.

"Heureux de reprendre le volant ce week-end et de remplacer l’équipe. Je souhaite à Isack un prompt rétablissement !"

Cette opportunité constitue également un retour aux sources pour Tsunoda, qui avait disputé 89 Grands Prix avec Racing Bulls avant sa propre promotion chez Red Bull Racing.

Pour Racing Bulls, l’objectif sera de bien gérer ce contexte particulier pour poursuivre sa bonne dynamique. Alan Permane, directeur de l’équipe, rappelle que Zandvoort avait déjà offert un week-end particulièrement réussi à Racing Bulls en 2025.

"La Formule 1 reprend ce week-end après la traditionnelle trêve estivale. Nous nous rendons à Zandvoort, qui a été le théâtre d’un week-end formidable pour toute l’équipe Racing Bulls en 2025."

"Nous avons hâte de courir sur ce tracé à l’ancienne, avec ses virages relevés, ses changements de direction rapides et un mélange de virages allant de très basse à très haute vitesse."

"Cette année, nous avons l’excitation supplémentaire qu’apporte un week-end Sprint, ce qui accentue clairement l’importance des essais libres. Et nous devrons composer avec le retour de Yuki, à la place de Liam, ce qui ne sera pas facile même si Yuki connait bien la maison, il a peu d’expérience avec ces F1."

Permane se montre néanmoins optimiste quant au potentiel de sa monoplace.

"Notre voiture a très bien fonctionné sur un éventail de circuits et nous abordons le week-end avec la confiance nécessaire pour prolonger notre série de résultats avec des points malgré les circonstances qui touchent la famille Red Bull avec la blessure d’Isack."