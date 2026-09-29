Ferrari cherche-t-elle déjà l’après-Vasseur ? Elkann y pense, Domenicali met en garde

La pression autour de Frédéric Vasseur continue de monter en Italie, où de nouvelles informations évoquent désormais des démarches de la direction de Ferrari pour identifier une éventuelle solution de remplacement. Antonio Coletta, qui dirige le programme Endurance de la marque, a notamment été approché par le président John Elkann, tandis que Jérôme d’Ambrosio serait également considéré comme une option provisoire. Mais au-delà des critiques visant le Français, une difficulté majeure demeure pour Maranello : aucun successeur évident ne semble actuellement se dégager.

Selon plusieurs informations en provenance d’Italie, Coletta resterait réticent à l’idée de prendre les commandes de l’équipe de Formule 1.

L’actuel responsable de l’activité de Ferrari en Championnat du monde d’Endurance aurait conscience de ne pas posséder l’expérience nécessaire à la direction d’une structure en F1, un environnement sensiblement différent malgré son expertise du sport automobile au plus haut niveau.

Le Corriere della Sera affirme qu’Elkann et Benedetto Vigna, directeur général de Ferrari, tentaient depuis quelque temps déjà de convaincre Coletta d’accepter cette fonction. En parallèle, le nom de Jérôme d’Ambrosio circule également. L’actuel adjoint de Vasseur pourrait représenter une solution intérimaire si Ferrari décidait de procéder à un changement avant même la fin de la saison.

Reste l’option Christian Horner, probablement inattendue pour Elkann. L’ancien patron de Red Bull ne pouvait être plus clair en affirmant ces derniers jours qu’il serait prêt à diriger Ferrari et renoncer pour le moment à avoir de l’actionnariat dans une équipe de F1.

La situation de Vasseur serait également fragilisée par plusieurs reproches en interne, toujours selon le Corriere della Sera.

Le quotidien italien évoque des critiques concernant des "intérêts privés", mais également une proximité jugée excessive par certains avec Charles Leclerc. Certains reprocheraient aussi au directeur de la Scuderia de ne pas suffisamment endosser la responsabilité des difficultés de Ferrari dans ses déclarations publiques.

Le journal reconnaît toutefois simultanément un problème essentiel : Ferrari ne disposerait pas actuellement d’un candidat évident capable de prendre immédiatement sa succession.

"Vasseur ne gagne pas, il ne convainc pas et il ne dispose pas d’un partenaire compétent à ses côtés au sommet de l’équipe."

"Ceux qui lui sont proches le décrivent comme fatigué et usé, au point qu’il pourrait même décider de se retirer volontairement à la fin de la saison, prenant ses employeurs par surprise."

L’hypothèse d’un départ volontaire vient donc s’ajouter aux spéculations concernant une éventuelle décision de Ferrari. Elle reste toutefois présentée comme une possibilité évoquée par le quotidien italien, et non comme une décision prise voire même envisagée par Vasseur.

Domenicali appelle Ferrari à ne pas céder à la panique

Face à cette multiplication des rumeurs, Stefano Domenicali a dû réagir et adopte une position très différente.

L’actuel directeur général de la Formule 1 connaît particulièrement bien l’environnement de Maranello puisqu’il a lui-même dirigé la Scuderia avant d’occuper ses fonctions actuelles.

Interrogé sur Rai Radio1 dans l’émission Radio anch’io Sport, l’Italien a mis en garde Ferrari contre la tentation de répondre aux difficultés actuelles par une nouvelle révolution à la tête de l’équipe.

Domenicali considère au contraire que la période actuelle nécessite davantage de stabilité, particulièrement lorsque les rumeurs se multiplient et que des personnalités importantes commencent à être associées au poste.

"C’est une période où les résultats ne correspondent pas à ce que nous attendons."

"Mon expérience me dit que, particulièrement dans une période où il y a autant de rumeurs, y compris des candidatures spontanées venant de personnalités importantes (Christian Horner, ndlr), nous devons rester forts, unis et éviter les solutions fantaisistes qui risquent de nous faire prendre une mauvaise direction et de provoquer des retards supplémentaires."

"Plus la situation est orageuse, plus le commandant doit maintenir le cap."

Pour l’ancien responsable de Ferrari, modifier une nouvelle fois la structure dirigeante pourrait donc prolonger les difficultés plutôt que les résoudre.

Timo Glock partage largement cette analyse.

L’ancien pilote de Formule 1 estime que le travail réalisé par Vasseur depuis son arrivée ne doit pas être occulté par les difficultés actuelles.

Pour l’Allemand, le Français a notamment réussi à apporter davantage "de structure et d’ordre" à Maranello

"Fred Vasseur a ramené Ferrari là où se trouve actuellement l’équipe, à la deuxième place."

"Il a apporté de la structure et de l’ordre dans l’équipe. Le remplacer maintenant et lancer une nouvelle vague serait, à mon avis, complètement mauvais pour Ferrari d’un point de vue stratégique."

Le Corriere della Sera souligne enfin une ironie supplémentaire dans la situation actuelle de la Scuderia.

Plusieurs personnalités importantes ayant travaillé à Maranello occupent aujourd’hui des fonctions majeures chez des concurrents ou au sein même de la Formule 1.

Andrea Stella, ancien ingénieur de Ferrari, dirige désormais McLaren. Laurent Mekies, qui avait lui aussi occupé des responsabilités importantes au sein de la Scuderia, se trouve aujourd’hui à la tête de Red Bull. Mattia Binotto, prédécesseur de Vasseur chez Ferrari, pilote désormais le projet Audi en Formule 1.

Domenicali lui-même, ancien directeur de la Scuderia, occupe aujourd’hui la fonction de directeur général de la Formule 1. Cette dispersion d’anciens cadres de Maranello ajoute une dimension particulière aux interrogations actuelles concernant la gouvernance de Ferrari.

"Ces personnalités réussissent ailleurs qu’au sein de la Scuderia, signe qu’il y a peut-être un problème, un mal plus profond et complexe à creuser. Ferrari, ce n’est pas une seule personne."

Dans ce contexte, les avertissements de Domenicali et Glock prennent tout leur sens : changer une nouvelle fois de direction pourrait répondre à la pression immédiate, mais également ouvrir une nouvelle période d’instabilité pour une équipe qui a peut-être besoin de davantage de révolution en profondeur. Ce sur quoi Vasseur continue toujours de travailler...

En F1, il faut du temps pour réussir. Vasseur en mérite-t-il encore davantage ? La question se pose en tout cas au sein de la haute direction de la marque au Cheval Cabré.