Météo F1 - GP des Pays-Bas : pluie, vent, fraîcheur... une rentrée pimentée pour les pilotes !

Après la traditionnelle trêve estivale, la Formule 1 se relance ce week-end à Zandvoort pour le Grand Prix des Pays-Bas. Le douzième rendez-vous de la saison 2026 sera disputé dans des conditions plutôt fraîches et majoritairement sèches, même si quelques averses pourraient perturber le début des essais vendredi. Le risque de pluie diminuera ensuite progressivement jusqu’à devenir faible dimanche.

Installé au bord de la mer du Nord, le circuit de Zandvoort reste toutefois particulièrement sensible aux conditions météorologiques. Les températures relativement basses, le vent et l’évolution de l’humidité pourront modifier l’équilibre des monoplaces, tandis que le sable transporté depuis les dunes peut également influencer l’adhérence de la piste.

Vendredi : la pluie pourrait s’inviter pour le début du week-end

La première journée du Grand Prix des Pays-Bas sera placée sous le signe d’une météo relativement douce, mais avec un risque de précipitations à surveiller. Les températures devraient évoluer entre 16 et 19°C, tandis que la température de la piste pourrait atteindre environ 30°C.

Le risque de pluie est actuellement évalué à 60%, ce qui laisse envisager quelques précipitations légères au moment où les voitures prendront la piste. Les conditions devraient néanmoins rester majoritairement sèches et relativement stables sur l’ensemble de la journée.

Le vent sera modéré, avec une moyenne annoncée autour de 16 km/h et des rafales pouvant atteindre 32 km/h. Malgré le risque d’averse, la journée devrait donc rester globalement favorable à la compétition.

Essais libres et Qualifications Sprint

Température maximale : 19°C

Température minimale : 16,5°C

Température maximale de la piste : 30,1°C

Risque de pluie : 60%

Vent moyen : 15,8 km/h

Rafales : jusqu’à 32,4 km/h

Samedi : quelques averses possibles avant une amélioration

Samedi, les conditions devraient rester fraîches et agréables. Les températures seront comprises entre 16 et 18°C, avec une température de piste susceptible de grimper jusqu’à 30°C.

Le risque de pluie diminuera par rapport à vendredi, mais reste évalué à 40%, principalement durant la matinée et le début de l’après-midi. Les conditions devraient ensuite devenir plus favorables, avec un temps globalement dégagé au moment du Sprint puis des qualifications du Grand Prix.

Le vent restera modéré, avec une moyenne de 15 km/h et des rafales pouvant atteindre 30 km/h.

Sprint et Qualifications

Température maximale : 18°C

Température minimale : 16°C

Température maximale de la piste : 30,5°C

Risque de pluie : 40%

Vent moyen : 15 km/h

Rafales : jusqu’à 30 km/h

Dimanche : un Grand Prix probablement au sec

La situation devrait encore s’améliorer pour la course du Grand Prix des Pays-Bas. Dimanche, les températures seront comprises entre 15 et 18°C, avec une température maximale de la piste estimée à environ 32°C.

Le risque de pluie ne serait plus que de 20%, avec une tendance nettement plus sèche que celle observée précédemment. Les pilotes devraient donc bénéficier de conditions calmes et stables pour la course.

Le vent soufflera en moyenne à 14 km/h, avec des rafales pouvant atteindre 33 km/h. Il viendra de l’est-nord-est, un paramètre qui pourrait avoir son importance sur un tracé aussi exposé aux variations du vent que Zandvoort.

Course du Grand Prix des Pays-Bas