Rafael Câmara : ’Je pense que je suis prêt’ pour la F1

Rafael Câmara se rapproche d’une possible arrivée en Formule 1 en 2027, alors que le protégé de Ferrari apparaît désormais comme le favori pour remplacer Esteban Ocon chez Haas. Rapide au point d’impressionner ceux qui ont travaillé avec lui, le Brésilien a également profité de nombreux essais privés au volant d’anciennes F1 pour préparer une éventuelle promotion. Après avoir pris la tête du championnat de Formule 2 à Bakou, Câmara estime désormais disposer de l’expérience nécessaire pour franchir la dernière marche.

Discret, humble et peu expansif lorsqu’il sort de la voiture, le Brésilien présente un visage très différent une fois installé dans le cockpit.

Sa vitesse pure, particulièrement en qualifications, constitue l’un de ses principaux atouts. Câmara est capable de produire des tours qui le placent très nettement devant ses adversaires, même si son pilotage en course reste encore celui d’un talent à polir.

Le protégé de Ferrari s’est néanmoins imposé comme le favori pour récupérer le baquet actuellement occupé par Ocon chez Haas la saison prochaine. Et son week-end à Bakou n’a fait que renforcer sa position sportive puisqu’il y a repris la tête du championnat de Formule 2.

Câmara n’a encore jamais participé à une séance d’essais libres pendant un week-end de Grand Prix de Formule 1. Cela ne signifie toutefois pas qu’il manque d’expérience au volant d’une F1.

Le Brésilien a accumulé de nombreux kilomètres pour Ferrari (photo ci-dessous) et Haas dans le cadre du programme TPC (Testing of Previous Cars), qui permet aux équipes d’utiliser d’anciennes monoplaces lors d’essais privés.

Cette saison, les écuries peuvent organiser jusqu’à 20 journées de roulage avec des voitures antérieures à 2026, tandis que les pilotes titulaires sont limités à un total de 1000 kilomètres dans ce cadre.

Câmara a ainsi pu découvrir plus profondément le fonctionnement d’une Formule 1 au sein de la Scuderia avant de tester à plusieurs reprises la Haas de l’an dernier, donnant ainsi à Ayao Komatsu et ses collègues une occasion directe d’évaluer ses performances.

L’équipe américaine n’a pas uniquement testé le pilote Ferrari. Jack Doohan, Leonardo Fornaroli ainsi que le pilote de développement Ryo Hirakawa ont également participé à des séances TPC. Mais la vitesse affichée par Câmara lors de ses propres essais aurait joué un rôle majeur dans son émergence comme principal candidat à la succession d’Ocon.

Le Brésilien se confie aujourd’hui et estime que chacune de ces journées lui a permis de franchir une étape supplémentaire dans sa préparation.

"Les essais que nous avons effectués dans le cadre des TPC ont toujours été positifs."

"J’ai toujours été capable d’apprendre et de progresser pendant ces essais. Je suis satisfait de ce que j’ai fait."

"C’était également très agréable de pouvoir bénéficier d’autant d’essais en F1, donc, d’une certaine manière, cela me permet aussi d’être mieux préparé et en bonne condition."

Ces séances lui ont notamment permis de se familiariser avec les performances et les procédures d’une Formule 1 sans la pression supplémentaire d’un week-end de Grand Prix.

Reste désormais une question essentielle : Câmara serait-il véritablement prêt à devenir titulaire dès 2027 si Haas décidait de lui confier le baquet ?

Pour le principal intéressé, la réponse ne fait guère de doute. Câmara reconnaît qu’un environnement de Formule 1 comporte beaucoup plus d’éléments à gérer que les catégories de promotion, mais il considère que la partie fondamentale du travail d’un pilote reste identique : aller vite et extraire le maximum de la voiture.

À ses yeux, les différences les plus importantes concernent finalement davantage tout ce qui entoure le pilotage que le travail effectué une fois installé dans le cockpit.

"Oui, je ne vois pas pourquoi je ne serais pas prêt. Je pense qu’au bout du compte, vous pilotez toujours des voitures rapides sur un circuit, sauf que ce sont des F1. Je fais cela depuis déjà assez longtemps."

"La Formule 1 est un environnement très différent, j’en ai conscience. Il se passe beaucoup plus de choses qu’en F2 ou en F3. Mais je pense que cela concerne surtout ce qui se passe en dehors de la voiture."

"Dans la voiture, vous faites simplement votre travail et vous essayez toujours de maximiser tout ce que vous pouvez. Je pense que c’est ce que j’apprécie le plus. Ce sera toujours un plaisir de piloter."

"Si je suis en F1 en 2027, ce sera également un rêve qui se réalise, parce que vous travaillez toute votre vie pour cela."

"Évidemment, c’est toujours agréable de participer à des TPC en F1, mais vous ne voulez pas simplement y goûter sans pouvoir ensuite être là tout le temps."

"Ce serait quelque chose de formidable et je pense que je suis prêt."