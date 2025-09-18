Verstappen confirme vouloir faire les 24h du Nürburgring en parallèle de la F1

Max Verstappen a évoqué sa participation à la course de NLS en GT qui s’est déroulée la semaine dernière au Nürburgring, où le champion du monde a obtenu son permis pour participer à une course de 24 heures.

Le pilote Red Bull a impressionné en catégorie Cup 3 sur la Nordschleife, réalisant une superbe performance lors des qualifications. Après avoir réalisé un temps avec 25 secondes d’avance sur son plus proche concurrent dans cette catégorie, Verstappen a bouclé les 14 tours requis dans une Porsche Cayman.

A cause d’un problème sur l’autre voiture qu’il devait piloter, c’est le comité qui lui a finalement délivré la plus haute licence, celle nécessaire pour participer aux 24 Heures du Nürburgring, qui auront lieu l’année prochaine entre les Grands Prix de Miami et du Canada.

Dans le paddock du Grand Prix d’Azerbaïdjan ce jeudi, Verstappen a détaillé son expérience de la course du week-end dernier.

"Je savais que je devais obtenir mon permis, donc j’ai dû participer à cette course dans une voiture GT4. Bien sûr, la voiture en elle-même n’est pas la plus excitante à conduire, mais d’un autre côté, on apprend beaucoup lors d’une journée comme celle-là."

"Il a plu un peu, mais la piste était sèche, donc on acquiert plus d’expérience sur le circuit. Gérer le trafic avec une voiture plus lente n’est pas toujours facile. Pour le reste, je me suis contenté d’éviter les ennuis, vraiment. En fin de compte, je pense que tout tour que l’on effectue sur ce circuit, quelle que soit la voiture, est toujours amusant."

"Quand on essaie d’aller un peu plus loin, on voit beaucoup de choses qui se passent autour de soi."

Les 24 Heures du Nürburgring se déroulent sur la Nordschleife, un circuit de 25,7 km que Sir Jackie Stewart a un jour surnommé « l’enfer vert ». Verstappen a d’abord testé une Ferrari 269 GT3 sur ce circuit au début de l’année, sous le pseudonyme de Franz Hermann, et a établi officieusement un nouveau record du tour.

Verstappen a confirmé qu’il ambitionnait de participer à la course de 24 heures. Il pourrait bien réaliser son souhait, puisque Helmut Marko, conseiller de Red Bull, a révélé que l’écurie lui avait donné à Verstappen l’autorisation de participer à l’événement

"L’ambiance est vraiment bonne, il y a toujours beaucoup de fans passionnés d’endurance," ajoute Verstappen. "Et c’est aussi un peu mon hobby, de participer à d’autres types de sports automobiles. Bien sûr, mon rêve est de participer un jour à la course de 24 heures, je savais donc que j’avais besoin de la licence, et c’était l’occasion idéale pour l’obtenir. "

"Je pense qu’Helmut était très enthousiaste à ce sujet, il voit à quel point je suis passionné et pourquoi je le fais. Il a lui-même participé à des courses d’endurance, il est donc plus facile pour lui de comprendre, mais c’est très important pour moi de pouvoir faire ces choses."

"Bien sûr, il est difficile de savoir ce que je pourrai accomplir au cours d’une saison de F1, et avec les nouvelles réglementations de l’année prochaine, cela s’annonce déjà assez difficile, mais nous verrons comment les choses évoluent."

"Je veux dire, il est impossible de dire aujourd’hui ce qui va se passer."

Verstappen a également brièvement évoqué l’aide et l’assistance qu’il a reçues des instructeurs du Nürburgring, expliquant comment il a rapidement délaissé les cours théoriques pour se consacrer à la pratique.

"Les instructeurs m’ont beaucoup aidé. Nous avons discuté avec eux pour que tout se passe le mieux possible, par exemple en évitant de rester assis en classe, et il valait mieux aller sur la piste et faire un tour."

"Je ne suis pas non plus un novice sur la piste. Parfois, les gens sont de véritables amateurs, et il faut alors leur prodiguer un autre type d’enseignement, mais j’ai déjà effectué des milliers de tours, sans compter les essais que j’ai faits auparavant, et honnêtement, ils m’ont été d’une grande aide."

"Les règles sont les règles, il faut donc les respecter, mais en même temps, ils ont fait preuve d’une grande ouverture d’esprit pour aller travailler avec moi ce qui comptait vraiment, et tout s’est bien passé au final."