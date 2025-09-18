Gasly se veut rassurant pour Alpine F1 : ’On sait pourquoi on est dans cette situation’

Alpine F1 connait une saison difficile, mais Pierre Gasly ne veut pas baisser les bras. Le Français rappelle que la hiérarchie est actuellement très serrée et que d’ici la fin de saison, un bon week-end pourrait permettre au team d’aller chercher un bon résultat.

"Oui, je veux dire, je pense que nous sommes conscients que ce n’a pas été aussi bon que ce que nous aurions voulu, et que le reste de l’année va probablement aussi être assez difficile pour nous" a déclaré Gasly. "Donc ça ne change pas vraiment notre approche pour le week‑end."

"On va toujours essayer de faire de notre mieux. Mais certainement, en terme de performance, nous avons de plus en plus de mal à accéder à la Q2 et à nous rapprocher du top 10. Donc, oui, on sait que ça ne va pas être une tâche facile, mais on va quand même donner le meilleur."

Sur le podium en 2021 à Bakou, Gasly assure que sa remontée en 2024 était sa meilleure performance ici : "Oui. Je pense que l’an dernier était ma meilleure, je veux dire, au niveau de la conduite. Vous savez, on regarde toujours la position finale, mais en termes de ma prestation, le dimanche, c’était probablement ma meilleure course de l’année."

"Néanmoins, j’étais toujours hors des points et probablement avec un tour de retard. Donc, oui, ce n’est pas encore super. Mais nous savons que, sur le papier, avec cette longue ligne droite, en regardant la performance du package, même du châssis, il y a des choses à améliorer. C’est dans tous les domaines."

"On sait qu’à l’heure actuelle, nous ne sommes pas en position de nous battre pour le top 10. Il nous faut d’autres facteurs pour avoir des chances, mais il nous faut nous mettre dans une position pour profiter de tout ce qui peut arriver. Espérons que ce soit l’un de ces week‑ends. Ça ne me dérange pas un peu de pluie si ça arrive."

Cependant, l’équipe a les yeux tournés vers 2026, et le pilote est convaincu que son team vaut mieux que ce qu’elle fait la saison 2025 : "Nous savons où nous en sommes, et j’ai soutenu l’équipe depuis le premier jour, en début de saison, pour m’engager pleinement jusqu’en 2026."

"Nous avons pris la décision de ne pas développer la voiture, d’arrêter le développement très tôt. Probablement qu’on a été affectés aussi par les quelques changements de règles au cours de l’année, ce qui fait qu’on a démarré à un niveau correct mais qu’on a perdu en performance au fil de l’année quand d’autres ont réussi à développer un peu plus."

"Et en regardant les écarts, qui ne sont pas importants, avec deux, trois dixièmes dans un sens ou dans l’autre, ça vous conduit soit au top 10, soit complètement à l’arrière du peloton. Malheureusement, nous sommes plus vers l’arrière."

"Mais quant aux décisions, on sait pourquoi on est dans cette situation. Je pense que tous les efforts que nous faisons pour l’an prochain vont être récompensés dans quelques mois. Je sais que l’équipe travaille extrêmement bien pour la nouvelle régulation. Donc, oui, j’ai hâte de commencer 2026."

Interrogé sur la manière dont il gère les difficultés, mais aussi sur celles que rencontre son ancien équipier Yuki Tsunoda, Gasly explique comment un pilote de haut niveau surmonte ces problèmes : "Je pense que chaque situation est assez spécifique, et nous la gérons ou la vivons tous de façons différentes."

"Ça dépend un peu de ce que vous êtes en tant qu’individu, en tant qu’athlète, ce qui peut marcher pour vous, ce qui peut ne pas marcher pour vous, et le type de soutien et d’environnement dont vous avez besoin autour de vous."

"Ce sont des choses dont je parle très ouvertement avec Yuki. Nous avons une bonne relation. En fin de compte, il doit déterminer ce qui est la meilleure façon de se concentrer sur la performance, parce qu’à la fin de la journée, la seule chose qui compte dans un sport compétitif, c’est la performance que vous fournissez."

"Il faut identifier les limites auxquelles vous êtes confronté et quelles sont vos meilleures chances de montrer vos compétences de la meilleure manière possible. Je pense que c’est l’essentiel, couper le bruit. Il y aura toujours beaucoup de paroles, beaucoup de bruit autour de vous, et vous devez trouver un moyen de ne pas laisser ça vous atteindre."

"Au final, vous devez juste vous réveiller chaque jour en vous demandant ’comment vais‑je m’améliorer dans ce que je fais ?’ Que vous traversiez des moments meilleurs ou des moments difficiles, c’est la seule question qui vous fera avancer. Espérons que c’est ce qu’il parviendra à faire jusqu’à la fin de l’année."