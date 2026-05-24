Verstappen tacle les choix de Red Bull après des qualifications ratées

Les qualifications du Grand Prix du Canada ont tourné au casse-tête pour Red Bull et Max Verstappen. Si le quadruple champion du monde est finalement parvenu à arracher la sixième place sur la grille, le Néerlandais est apparu particulièrement frustré par le comportement de sa RB22, au point de remettre ouvertement en question une direction de réglages choisie par l’équipe contre son avis. Entre manque de vitesse de pointe, difficultés à faire fonctionner les pneus et désaccord technique avec les ingénieurs, Verstappen n’a pas caché son incompréhension après une séance très compliquée à Montréal.

Dès le début de la séance, le pilote Red Bull s’était plaint à la radio d’un manque de température dans les pneus ainsi que d’une vitesse de pointe insuffisante face à ses rivaux.

Face aux médias néerlandais après les qualifications, Verstappen s’est davantage lâché et a reconnu ne pas comprendre plusieurs éléments observés durant la séance.

"Beaucoup de choses dans cette qualification sont très difficiles à comprendre. Par exemple, je n’ai aucune idée d’où est sorti ce dernier tour soudainement," a expliqué Verstappen. "Pendant toute la séance, j’avais très peu de vitesse de pointe et simplement aucun grip."

Le pilote Red Bull a notamment semblé subir un phénomène de "derating" plus tôt que la plupart de ses concurrents, avec une perte de puissance électrique en ligne droite que l’équipe n’a pas encore réussi à expliquer.

"Je ne sais pas," a reconnu Verstappen. "Je n’ai pas eu d’informations de la part de l’équipe non plus, donc il était clair que nous ne pouvions pas résoudre cela pendant la séance."

Mais les difficultés rencontrées à Montréal ne se limitaient pas uniquement à la gestion de l’énergie ou aux pneus. Verstappen a révélé que Red Bull avait choisi une direction de réglages qu’il ne soutenait pas personnellement.

"Nous avons fait quelque chose de différent sur ma voiture, c’est ce que l’équipe voulait," a-t-il expliqué. "Clairement, cela ne fonctionne pas comme cela devrait. Mais parfois, il faut aussi laisser l’équipe faire ses choix et leur montrer clairement que ça ne marche pas. J’ai dit : ’Allez-y, si vous pensez que cela va fonctionner, alors faites-le’. Et clairement, ça ne fonctionne pas."

Des propos particulièrement inhabituels venant de Verstappen, lui qui possède habituellement un poids considérable dans les orientations techniques prises par Red Bull. Le quadruple champion du monde a d’ailleurs laissé entendre qu’il avait déjà alerté son équipe à plusieurs reprises.

"Je l’ai déjà signalé tellement de fois, mais parfois il faut simplement leur laisser constater eux-mêmes que cela ne fonctionne pas," a-t-il insisté.

"Bien sûr qu’ils m’écoutent très souvent, mais pas cette fois, parce qu’ils étaient convaincus que cela allait fonctionner."

Le contraste apparaît d’autant plus étonnant qu’Isack Hadjar n’a pas utilisé la même approche technique sur son propre package durant le week-end montréalais.

"C’est parce qu’ils voulaient essayer cela avec moi, cela fait des années que c’est comme ça," a expliqué Verstappen.

"Un pilote peut aussi dire : ’Laissez la voiture comme elle est parce qu’elle semble déjà raisonnablement correcte’. Mais moi, elle ne me semblait pas correcte avant, et elle ne me semble toujours pas correcte. Je ne suis pas facilement satisfait d’une voiture. Je veux me battre pour la victoire, pas pour la septième place."

Le pilote Red Bull estime désormais que l’équipe dispose d’une preuve claire que cette direction technique n’était pas la bonne.

"C’est évident, non ? Toute la qualification n’allait nulle part. Je reste toujours relativement calme à ce sujet, mais j’espère qu’à présent ils savent que cela ne fonctionne pas. Je pense que c’est assez clair."