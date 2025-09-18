Red Bull donne son feu vert à Verstappen pour les 24 Heures du Nürburgring
L’équipe confirme qu’elle permettra à Max d’y participer
Le Dr Helmut Marko, consultant de Red Bull pour le sport automobile, a confirmé que Max Verstappen serait autorisé par l’équipe autrichienne à participer aux prochaines 24 Heures du Nürburgring.
Le pilote Red Bull a pris le volant d’une Porsche Cayman le week-end dernier, après le Grand Prix d’Italie, afin d’obtenir sa licence pour courir sur la Nordschleife, notamment dans la célèbre course d’endurance de 24 heures.
Verstappen a obtenu sa licence de catégorie A et Marko ouvre maintenant la voie au Néerlandais pour qu’il puisse désormais participer à la course de l’année prochaine, qui aura lieu entre les Grands Prix de Miami et du Canada en mai.
"Oui," a répondu Marko lorsqu’on lui a demandé si Verstappen pourrait participer aux 24 Heures du Nürburgring 2026.
"Je trouve formidable qu’un pilote de Formule 1, qui a de nombreuses obligations en plus des courses, simulateur, marketing et relations publiques, prenne le temps de se consacrer à une telle activité avec un tel enthousiasme."
Marko n’a pas pu s’empêcher de critiquer la réglementation qui a obligé Verstappen à obtenir une licence pour courir sur ce circuit, même s’il est quadruple champion de F1.
"Cette procédure allemande, qui oblige un quadruple champion du monde à prouver qu’il est capable de piloter une Porsche de 240 chevaux sur le circuit, est unique. Mais il a tout réussi, même s’il avait déjà dû effectuer 1 000 tours sur le simulateur autour du Nürburgring. Il n’est donc pas venu sans préparation."
Il a admis que les récents problèmes de Red Bull ont contribué à l’intérêt de Verstappen pour les courses hors F1.
"Le Nürburgring et la Nordschleife fascinent bien sûr tous les pilotes. À l’époque où notre voiture n’était pas compétitive, c’était sa grande passion. Aujourd’hui, les deux fonctionnent. Je suis sûr qu’il sera compétitif et qu’il sera suffisamment préparé pour se battre pour la victoire."
Cependant, en ce qui concerne les célèbres 24 Heures du Mans, Marko empêche Verstappen de participer à cette course d’endurance française qui dure deux jours.
"Le Mans n’est pas au programme. Le Mans, c’est une autre histoire. Les différences de vitesse et les différentes catégories sont encore plus importantes. Pour l’instant, la seule course longue distance prévue est celle du Nürburgring."
