Verstappen et Hadjar frustrés après les qualifications, Max met la pression pour 2027

Max Verstappen est apparu particulièrement abattu après des qualifications très compliquées au Grand Prix du Canada, où le pilote Red Bull n’a pu faire mieux que la sixième place sur la grille. Le quadruple champion du monde a affiché une frustration devenue habituelle face aux difficultés persistantes de sa monoplace, notamment dans la gestion de l’énergie, au point d’évoquer un épuisement mental grandissant si la situation ne s’améliore pas en 2027.

"Je n’ai aucune idée de ce qui se passe. Je suis sans voix," lance Verstappen après la Q3.

"Tout est tellement confus. Je n’ai pas aimé le changement de réglages qu’on a fait. Je pense que la course sera chaotique pour nous, quelles que soient les conditions météo."

Il admet encore avoir des difficultés à gérer l’énergie et élargit le débat.

"Oui... ce ne sera pas mieux avant 2027... enfin il faut l’espérer."

"Si ça continue comme ça, l’année prochaine va être longue, et je ne le souhaite pas. Franchement, si ça reste comme ça... on verra bien. Mentalement, c’est tout simplement impossible pour moi de continuer ainsi en m’amusant. Vraiment pas."

Interrogé sur la possibilité d’une année sabbatique pour revenir en 2028 si la situation s’améliorait, il a répondu : "Non. Il y a plein d’autres choses intéressantes à faire."

Verstappen est bien conscient que la politique est omniprésente en F1, mais il espère que l’instance dirigeante restera ferme et imposera le changement.

"Restons optimistes : nous travaillons toujours, je crois, à la mise en place de ces changements. Bien sûr, certains, qui ont peut-être un léger avantage actuellement, vont essayer de faire obstacle, mais si la FIA et la FOM sont fermes, elles n’ont pas d’autre choix que d’agir."

De son côté Isack Hadjar nourrissait surtout des regrets plutôt que de la frustration après une Q3 manquée, le Français estimant avoir laissé échapper une opportunité bien meilleure avec une voiture compétitive tout au long de la séance.

"J’ai fait un tour de merde. Je suis très fâché parce qu’en Q1 et en Q2 je fais un très bon boulot, et je n’ai pas fait une bonne Q3 donc je suis dégoûté. J’avais une bonne voiture et un bon coup à jouer et je me retrouve septième."

"L’équipe a fait un très bon travail, on a trouvé ce qui n’allait pas, donc c’est une bonne chose. Mais derrière, il faut tout mettre bout à bout, et je n’ai pas réussi à le faire. Sur des pistes comme ça on est plutôt bons, mais on a quand même des gros problèmes à régler."