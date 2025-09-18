Antonelli répond aux dures critiques de Wolff et veut se relancer

Kimi Antonelli dit comprendre les récentes critiques de Toto Wolff, qui avait qualifié sa performance au Grand Prix d’Italie de décevante.

Antonelli a terminé neuvième à Monza, rétrogradant derrière la Sauber de Gabriel Bortoleto sous le drapeau à damier suite à une pénalité de cinq secondes. Ce fut un nouveau week-end difficile pour Antonelli. Il a mis sa Mercedes dans le bac à gravier lors des EL2 à Monza, lui coûtant un temps d’essais crucial.

Malgré une séance de qualifications prometteuse, un départ lent a relégué Antonelli derrière la Red Bull de Yuki Tsunoda. Cela a ruiné sa course, ce qui a valu à Wolff de critiquer publiquement Antonelli.

"Ce week-end a été décevant. Décevant. On ne peut pas mettre la voiture dans le gravier et espérer être là. Toute la course a été décevante. Cela ne change rien à mon soutien et à ma confiance en son avenir, car je pense qu’il sera très, très, très bon. Mais aujourd’hui, c’était… décevant."

C’était la première fois que Wolff critiquait publiquement Antonelli. Le jeune homme de 19 ans n’a toujours pas été confirmé comme pilote Mercedes pour l’année prochaine, mais son avenir pour 2026 est considéré comme assuré malgré sa mauvaise forme.

S’exprimant au Grand Prix d’Azerbaïdjan ce jeudi, Antonelli a été interrogé sur les durs commentaires de son patron.

"Je comprends assez bien ses propos. Toto et moi sommes toujours très ouverts l’un envers l’autre et nous nous parlons très ouvertement. Je pense que c’était surtout à propos de la course. Les qualifications se sont plutôt bien déroulées malgré la sortie de piste en EL2. En course, surtout avec les pneus durs, j’ai eu quelques difficultés."

"J’ai aussi commis une erreur au départ. Je pense donc que ses propos visaient surtout ma course, et je suis d’accord avec les commentaires qui ont dit qu’elle n’était pas au top. Je l’ai pris positivement, comme une motivation pour faire encore mieux ce week-end."

Antonelli n’a marqué des points que lors de trois des neuf derniers week-ends. En prévision de ce week-end, l’Italien a souligné l’importance de réaliser des séances propres.

"Avant tout, rouler sans faire d’erreur lors des trois Libres. À Monza, je suis sorti de piste très tôt en EL2 et je n’ai finalement pas pu faire de longs relais. J’ai abordé la course à l’aveuglette."

"Je n’ai pas du tout eu de ressenti avec la voiture avec beaucoup d’essence, donc c’était un peu difficile, car j’ai dû apprendre sur le moment. Dans la voiture, j’ai eu du mal à trouver mon rythme, ce qui n’était pas idéal."

"Bien sûr, la vitesse en qualifications était bien meilleure à Monza, alors j’espère que nous pourrons conserver cette performance ce week-end. L’objectif principal est de faire des séances propres et d’enchaîner le plus de tours possible, pour être performants en qualifications et en course."