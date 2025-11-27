Verstappen approuve la liberté totale chez McLaren : c’est parfait pour moi !

À l’approche d’un Grand Prix du Qatar potentiellement décisif pour le titre, Max Verstappen n’a pas mâché ses mots en saluant la décision de McLaren de ne pas imposer d’ordres d’équipe à Oscar Piastri. Le quadruple champion du monde a même confessé qu’il aurait envoyé son équipe "se faire voir ailleurs" si on lui avait demandé d’aider un coéquipier dans une telle situation.

Après la double disqualification de Lando Norris et Piastri à Las Vegas, Verstappen s’est pleinement relancé dans la course au titre. L’écart qui le séparait de Norris est passé de 42 à 24 points, tandis qu’il pointe désormais à égalité avec Piastri au championnat, tous deux à 366 unités. Une dynamique qui profite au Néerlandais, auteur depuis la reprise estivale de quatre victoires, deux deuxièmes places, deux troisièmes places ainsi qu’un succès en Sprint.

À l’inverse, Piastri traverse une période délicate, ce qui n’a pas empêché McLaren de confirmer qu’aucune consigne ne serait appliquée entre ses deux pilotes au Qatar. Le pilote australien a admis que des discussions avaient brièvement eu lieu, mais l’équipe a finalement choisi de les laisser se battre librement, malgré la menace Verstappen.

Interrogé sur cette décision, le pilote Red Bull a affiché un large sourire.

"Non, c’est parfait pour moi ! On ne peut pas faire mieux que de les laisser courir. Pourquoi décider soudainement qu’Oscar n’aurait plus le droit de se battre contre Lando ?"

Verstappen a ensuite expliqué ce qu’aurait été sa propre réaction si une telle consigne lui avait été imposée.

"Si on m’avait dit ça, je ne serais même pas venu. Je leur aurais dit d’aller se faire voir."

Pour lui, un vrai compétiteur doit refuser de se voir assigner un rôle de soutien.

"Si tu es un vrai gagnant et un vrai pilote, tu y vas pour te battre, même si tu es derrière. Sinon, à quoi bon venir ? Sinon, tu peux facilement te coller toi-même l’étiquette de pilote numéro deux, et je pense qu’Oscar n’a aucune envie de ça."

À égalité totale avec Piastri, le Néerlandais estime que cette liberté est essentielle pour la crédibilité de la lutte pour le titre.

"Je sais que je suis à égalité avec Oscar, et qu’il faudra que beaucoup de choses tournent en ma faveur, mais c’est comme ça que cela doit se passer : qu’ils soient libres de courir. J’espère qu’on pourra offrir une belle bataille à nos fans jusqu’à la fin."