Albon n’est ’pas trop inquiet’ de sa mauvaise série en cours

Alex Albon vit une série difficile en cette fin de saison 2025 avec la domination de Carlos Sainz et plusieurs contre-performances. Le pilote Williams F1 reste serein, malgré ses difficultés, et il espère rebondir.

Il craint que le circuit de Losail ne convienne pas à sa FW47 mais ne désespère pas de signer un bon résultat ce week-end, d’autant qu’il pense que les problèmes qui touchent l’équipe ne sont pas une fatalité, ni la conséquence d’un réel dysfonctionnement.

"Je ne suis pas trop inquiet, ce sont des choses qui arrivent et ça peut arriver à n’importe qui. Je passe à autre chose. Ce circuit avec des virages rapides et du vent ne nous convient pas sur le papier, mais on va tenter de faire au mieux" a déclaré Albon.

"Il y a eu plusieurs problèmes à la suite. C’est frustrant mais ça n’a pas de rapport avec autre chose que les circonstances. On doit faire mieux en tant qu’équipe, mais c’est tout. Si on veut être une équipe de pointe, on doit être bons partout, et on a eu quelques soucis en fin de saison. C’est frustrant, mais c’est la course."

Interrogé sur ce que fera Williams l’année prochaine, il pense que l’équipe sera en mesure d’intégrer le top 4 du championnat : "Si je devais dire un nombre par rapport à mon intuition, je dirais une place de mieux que ce qu’on est cette année."

"Je dis ça sans faits derrière, je pense juste qu’on va faire un pas en avant, on veut gagner des courses, on aura des chances de monter sur le podium. On peut s’appuyer sur le moteur Mercedes pour être solides, mais il y aura beaucoup de voitures à moteur Mercedes, donc on devra les battre."

Beaucoup de personnes aimeraient voir l’équipe de Grove revenir au sommet de par son histoire, mais le Thaïlandais rappelle que l’histoire n’est pas ce qui permet un retour au sommet : "Malheureusement, notre héritage n’a pas d’effet, on est aussi bons que notre dernière année."

"On a fait des progrès, le changement de règlement est un défi pour l’équipe, et on peut faire la différence. Après quelques années, tout le monde se rattrapera, mais c’est la première année qu’on verra des écarts, que les choses seront différentes. Mais je pense que ça ira."

Le directeur de Williams, James Vowles, participera aux 12 Heures d’Abu Dhabi mi-décembre. Pour Albon, c’est une opportunité pour lui et son parton de partager le même langage.

"C’est bien ! C’est bien d’avoir un directeur qui pilote, on parle un peu plus le même langage, que ce soit en matière de confiance, d’exigences de la voiture, ou sur le week-end en lui-même. De ce que je comprends, il a une bonne équipe, donc je lui souhaite le meilleur. Je vais lui en faire voir, si jamais il n’est pas performant !"