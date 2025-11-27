Bortoleto juge sa pénalité ’juste’ et s’est excusé auprès de Stroll

Gabriel Bortoleto veut interrompre la mauvaise série en cours pour lui, après deux abandons consécutifs. Le pilote Sauber F1 est heureux de reprendre le volant dès ce week-end pour avoir une opportunité rapide d’oublier sa déception.

Il aura cinq places de pénalité sur la grille à cause de l’accrochage qu’il a provoqué au départ la semaine prochaine, mais le Brésilien juge cette pénalité correcte après avoir causé des dégâts à Lance Stroll et Pierre Gasly.

"Je me sens bien, c’est une chance de repartir à zéro, de tenter d’avoir un week-end propre. J’ai une pénalité à purger ici, une pénalité juste, je dirais. Mais ça ne m’empêche pas de donner le maximum pour faire le meilleur résultat possible" a déclaré Bortoleto, qui regrette plus son erreur de Vegas que son crash d’Interlagos.

"Le Brésil fait partie des choses qui peuvent arriver dans des conditions humides. Mais au départ de Las Vegas j’ai fait une erreur, j’ai été trop optimiste et j’ai touché Stroll. C’est un pénalité correcte mais je ne pense pas que je changerai mon approche. Je veux faire une course car ça fait deux de suite que je ne termine pas, et c’est l’objectif."

Et de confirmer qu’il s’est excusé après la course auprès de Stroll : "Je suis allé lui parler. J’y suis allé trois fois, il n’était pas dans l’hospitalité, puis ils m’ont appelé et je suis allé m’excuser."

"Mais il m’a dit que ce sont des choses qui arrivent, qu’il a faites dans le passé, et que tout le monde sur la grille a fait dans le passé. C’est la première fois de l’année que ça m’arrive, et en Formule 1 aussi, et ce n’est pas un bon sentiment, mais il m’a dit que tout allait bien."

Sa pénalité pourrait coûter cher à Sauber, qui peut repasser devant Aston Martin ce week-end, mais Bortoleto rappelle que ce sont tous les points marqués dans une saison qui compteront à la fin.

"En fin de saison, tout compte, mais tous les points de la saison comptent. Mais je vais donner le maximum et je vais essayer de pouvoir faire quelque chose dans la course principale. Ce n’est pas simple avec les relais imposés de 25 tours, les stratégies seront moins exploitables."

Interrogé sur la préparation d’Audi pour 2026, Bortoleto confirme que le travail est abattu à un grand rythme à Hinwil et Neubourg. Mais il se garde de tout pronostic, tant il est impossible de savoir ce que font les équipes.

"C’est la question qu’on me pose le plus, les gens me demandent pour 2026, mais c’est impossible de juger. Le mieux que l’on puisse faire, c’est développer la voiture au mieux, car on fait un moteur pour la première fois, et voir comment les essais se passent. J’aurais aimé vous répondre mais c’est impossible."

Le Brésilien se fixe en revanche des objectifs personnels pour l’an prochain : "J’espère être meilleur qu’en début d’année, et même que celui que je suis en la finissant. Je veux avoir plus de connaissances et être un meilleur pilote."