Aucun cadeau : Piastri a dit ’non’ pour aider Norris malgré la menace Verstappen

Oscar Piastri a fermement écarté l’idée de jouer un rôle d’équipier dédié pour aider Lando Norris dans la lutte pour le championnat du monde.

À la suite du double déclassement subi par McLaren à Las Vegas pour usure excessive des patins du plancher, l’Australien se retrouve désormais à égalité de points avec Max Verstappen (366), tandis que Norris conserve 24 unités d’avance avant l’avant-dernière manche de la saison, ce week-end à Losail.

Depuis le début de la campagne, McLaren a insisté sur une approche équilibrée, traitant ses deux pilotes sur un pied d’égalité. Mais la situation au championnat a poussé l’équipe à aborder, même brièvement, l’éventualité de demander à Piastri de soutenir Norris face à Verstappen.

"Nous en avons parlé très brièvement après Vegas, et ma réponse a été non," dit-il pour couper court à tout doute lorsqu’il s’est présenté devant les médias ce jeudi.

"Je suis toujours à égalité de points avec Max et j’ai une vraie opportunité de gagner si les choses tournent en ma faveur. Donc oui, c’est comme ça qu’on va jouer et l’équipe a soutenu mon choix. Pas de changement donc !"

Piastri considère toujours le revers de Las Vegas comme négatif car il a propulsé Verstappen au cœur de la course au titre.

"Au final, ce n’est jamais bon signe. Oui le résultat m’évite de perdre six points face à Lando. Mais cela rapproche aussi beaucoup plus Max du combat. Globalement, c’est toujours un point négatif. Évidemment, un week-end assez difficile pour l’équipe et une fin amère."

L’Australien reconnaît que la situation s’est compliquée, mais refuse d’abandonner avant l’heure.

"Je pense qu’il y a toujours une chance et cela s’est déjà produit par le passé, donc je sais que ce n’est pas impossible."

Il admet toutefois que le scénario idéal ne suffira pas.

"Évidemment, je sais aussi que c’est un peu un pari extérieur. Même si je fais deux week-ends parfaits, je ne peux pas compter que sur ça. Il faut que d’autres choses tournent en ma faveur et j’en suis très conscient."

"Pour moi, je vais juste essayer de faire les meilleurs week-ends possibles, comme je le fais toujours, et ensuite voir ce qui arrive aux autres."

Avec un week-end Sprint au Qatar, puis la finale à Abu Dhabi, Piastri dispose encore de trois occasions de maximiser ses chances. Pour autant, il assure que son état d’esprit n’a pas changé.

"Pas nécessairement, non. Chaque week-end, tu essaies d’obtenir le meilleur résultat possible, que ce soit la première manche ou la 23e. C’est la même mentalité."

"Oui, je sais dans quel état se trouve la lutte pour le championnat, mais la meilleure façon de garder mes espoirs en vie, c’est d’essayer de gagner et d’obtenir les meilleurs résultats possibles."

Le circuit de Losail ravive d’excellents souvenirs : c’est là que Piastri avait remporté sa première victoire en F1, lors du Sprint 2023, en contenant Verstappen. De quoi nourrir son optimisme !

"Oui, je dirais confiant. C’est un circuit que j’apprécie, où j’ai réussi par le passé."

"Vegas semblait raisonnable en termes de rythme, même si la fin de la Q3 ne s’est pas passée comme je le voulais et que la course a été ce qu’elle a été, avec quelques erreurs. Mais quand j’avais de l’air propre, le rythme était bon."

Il détaille aussi les différences majeures qui l’attendent ce week-end.

"On a déjà trouvé beaucoup de choses dans la saison pour bien gérer ce genre de conditions, mais ici c’est un circuit très différent : beaucoup plus rapide, un asphalte très adhérent, des températures assez constantes, peut-être du vent… Donc oui, j’espère que ce sera un bon week-end."