Verstappen apprécie une F1 ’moins stressante’ sans Horner... et évoque un avenir chez Ferrari

Max Verstappen ne regrette pas l’apaisement des relations dans le paddock depuis le départ de Christian Horner de Red Bull. Quelques jours après avoir décroché en Malaisie sa première victoire de la saison, la 72e de sa carrière, le quadruple Champion du monde estime que la disparition d’une partie des tensions entre dirigeants rend la vie en Formule 1 plus agréable. Une position qu’il assume même si ces rivalités contribuaient, vues de l’extérieur, au spectacle entourant le championnat.

Les destins de Verstappen et Horner restent pourtant étroitement associés. Le Néerlandais a remporté ses quatre titres mondiaux avec Red Bull sous la direction du Britannique, qui occupait le poste de directeur d’équipe.

Depuis son départ, Horner est régulièrement annoncé de retour en F1. L’ancien patron de Red Bull a lui-même affirmé avoir encore des "affaires inachevées" dans la discipline et reconnu que prendre un jour les commandes de Ferrari constituerait un "rêve".

Un retour qui pourrait également relancer certaines de ses rivalités les plus médiatisées, notamment avec Toto Wolff chez Mercedes et Zak Brown chez McLaren. Verstappen ne semble cependant pas particulièrement nostalgique de cette époque.

"Pour être honnête, j’aime voir les gens bien s’entendre. Ce n’est pas agréable lorsqu’il y a constamment des tensions entre les gens," a déclaré Verstappen dans un entretien accordé à Press Association.

"Bien sûr, vu de l’extérieur, les gens aiment ça, mais honnêtement, entre les équipes, c’est mieux d’avoir simplement une relation amicale."

"C’est moins épicé, mais j’apprécie évidemment plutôt la manière dont les choses se passent actuellement avec le comportement de tout le monde, disons-le comme ça."

"C’est moins stressant. Nous menons tous une vie stressante et, lorsqu’on peut parfois en retirer un peu de stress, c’est une bonne chose."

Quant à savoir si Horner finira effectivement par retrouver un poste à la tête d’une écurie, Verstappen reconnaît les compétences de son ancien directeur mais ne souhaite pas s’impliquer dans les spéculations concernant son avenir.

"Il a montré qu’il avait fait du bon travail. Évidemment, les gens font circuler beaucoup de rumeurs et je ne sais pas dans quelle mesure elles sont vraies."

"Je ne veux pas paraître impoli, mais ce n’est pas non plus mon problème ni quelque chose qui me concerne. Il veut revenir et, s’il existe une bonne opportunité, je suis certain qu’il le fera, mais je ne sais pas où cela pourrait être."

Verstappen vient lui-même de clarifier son avenir en signant un nouveau contrat de quatre ans avec Red Bull. Avant de prolonger, le Néerlandais avait discuté avec d’autres équipes, dont McLaren.

La possibilité de le voir un jour rejoindre Ferrari reste néanmoins l’une des hypothèses régulièrement évoquées lorsqu’il est question de son avenir. Mais le prestige historique de la Scuderia ne constitue pas, à ses yeux, une raison suffisante pour changer d’équipe.

"Je ne suis pas du genre nostalgique. Est-ce que j’ai énormément de respect pour la marque Ferrari ? Absolument. Mais si cela signifie ensuite s’engager et rouler en cinquième ou sixième position, à quoi bon ?"

"Je suis énormément guidé par la performance et j’ai déjà beaucoup gagné avec cette équipe. Nous verrons ce que l’avenir nous réserve pour eux comme pour moi."

Autrement dit : la porte n’est pas fermée mais elle n’est pas non plus grande ouverte.

"Red Bull est une deuxième famille pour moi et c’est le défi de la reconstruire qui me motive," ajoute-t-il.

Sa prolongation ne signifie pas pour autant que Verstappen envisage une carrière particulièrement longue en Formule 1. À 29 ans, il se trouve dans une situation très différente de celle de Fernando Alonso, qui a signé avec Aston Martin un contrat lui permettant de poursuivre en F1 au-delà de son 46e anniversaire.

Verstappen n’imagine pas suivre le même chemin. Son nouveau contrat lui garantit encore plusieurs saisons dans la discipline, mais il souhaite réévaluer sa motivation une fois cet engagement arrivé à son terme.

"Rester ici jusque-là signifierait que j’aurais consacré plus de la moitié de ma vie à la Formule 1, et ce serait probablement un peu trop."

"J’ai prolongé pour quelques années supplémentaires, puis je regarderai à nouveau la situation et je me demanderai : ’Est-ce que je peux encore m’engager à 100% ?’ Si ce n’est pas le cas, ou s’il existe d’autres choses amusantes autour de moi qui méritent davantage de temps, alors peut-être que je ne continuerai pas."

Au-delà de la compétition, le Néerlandais entend également préserver davantage de place pour sa vie personnelle au fil des prochaines années.

"Je veux passer davantage de temps à la maison et voir les enfants grandir."