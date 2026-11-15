Verstappen est ’comme Messi et Ronaldo dans une F1’ : l’hommage d’un mécanicien historique de Max

Après près de vingt années passées chez Red Bull Racing, Ole Schack a décidé de tourner la page à l’issue du Grand Prix du Brésil. Le mécanicien danois, qui a notamment travaillé pendant de longues années aux côtés de Max Verstappen, souhaite désormais consacrer davantage de temps à sa famille. Au moment de quitter l’écurie autrichienne, il a tenu à rendre un hommage appuyé au quadruple champion du monde, dont il connaît les habitudes et la personnalité mieux que beaucoup d’autres. Pour lui, le Néerlandais possède un talent exceptionnel, comparable à celui de Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo dans le football, mais aussi des qualités humaines qui n’ont pas changé malgré ses succès.

Le Grand Prix du Brésil, disputé le week-end dernier sur le circuit d’Interlagos, a marqué la fin d’une longue histoire entre Ole Schack et Red Bull Racing. Après environ deux décennies au sein de l’écurie de Milton Keynes, le mécanicien danois a choisi de mettre un terme à sa carrière dans l’équipe pour passer davantage de temps auprès de ses proches.

Au fil des saisons, Schack a accompagné la montée en puissance de Red Bull et travaillé étroitement avec Max Verstappen, dont il a pu observer les qualités aussi bien en piste qu’au quotidien.

Dans un entretien accordé au quotidien néerlandais De Telegraaf, il est revenu sur cette relation privilégiée et sur les caractéristiques qui rendent, selon lui, le quadruple champion du monde si particulier.

Pour Ole Schack, les qualités de Verstappen ne se résument pas à sa vitesse ou à ses performances en course. Le mécanicien insiste également sur les nombreux petits détails qui caractérisent le comportement du Néerlandais lorsqu’il travaille avec son équipe.

Après tant d’années passées à ses côtés, ces particularités font désormais partie du quotidien et ne suscitent plus nécessairement la même attention.

"Il y a tellement de petites choses qui rendent le travail avec lui si particulier", a expliqué Schack.

"Mais on ne les remarque même plus, parce que cela fait simplement partie de notre quotidien. Je connais ses habitudes caractéristiques lorsqu’il est dans la voiture. Mais au fond, c’est toujours le même garçon qu’il y a dix ans. Toujours honnête, exactement comme lorsqu’il parle aux médias."

Cette franchise constitue, aux yeux du Danois, l’un des traits les plus marquants de la personnalité de Verstappen. Mais c’est évidemment le talent de Verstappen qui a le plus marqué le mécanicien au cours de leur collaboration.

Pour illustrer le niveau exceptionnel du Néerlandais, Schack n’a pas hésité à établir une comparaison avec deux des plus grandes figures du football moderne, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

"Il est comme Ronaldo et Messi, mais dans une voiture de Formule 1. Max possède simplement ce petit quelque chose en plus qu’on ne peut pas enseigner à quelqu’un."

Une atmosphère Red Bull différente des autres équipes

Au moment de quitter Red Bull, Ole Schack a également tenu à souligner ce qui rend l’écurie autrichienne si particulière à ses yeux.

Après près de vingt années de présence, il a vu l’organisation évoluer considérablement, passant d’une structure relativement jeune à l’une des équipes les plus titrées de la Formule 1.

Mais il estime que Red Bull a toujours conservé une manière de fonctionner différente de celle de ses concurrentes.

"Ici, ils ont toujours fait les choses un peu différemment. Avec notre propre Energy Station et cette incroyable fête d’ouverture de saison à Melbourne, qui lance véritablement les festivités."

Ces traditions font partie de l’identité de Red Bull depuis ses débuts en Formule 1.

L’écurie a progressivement développé une culture particulière, mêlant les exigences d’une organisation sportive de très haut niveau à une atmosphère plus décontractée et festive.

Pour Schack, cette singularité n’a pas disparu avec les années, même si l’équipe a naturellement gagné en maturité.

Red Bull a grandi sans perdre son identité

Le mécanicien danois considère que l’évolution de Red Bull n’a pas fondamentalement transformé son état d’esprit.

Malgré les nombreux succès, l’augmentation des effectifs et la professionnalisation de ses activités, l’écurie aurait conservé une ambiance que ses membres reconnaissent immédiatement.

Schack cite notamment la musique diffusée dans les stands, un détail qui illustre selon lui la personnalité toujours particulière de l’équipe.

"Nous sommes devenus plus matures, mais nous continuons à mettre la musique la plus forte de toute la voie des stands", a-t-il ajouté.

"Même les gars qui arrivent d’autres équipes disent que l’ambiance ici est très différente. C’est dans notre ADN."

Après environ deux décennies passées chez Red Bull, Ole Schack quitte donc une équipe dont il a accompagné une grande partie de l’histoire moderne.

Son départ marque la fin d’une longue collaboration, mais aussi celle d’une relation professionnelle privilégiée avec Max Verstappen. Le pilote lui a même offert un de ses casques (en photos) en guise de cadeau de départ !