Météo F1 - GP de Singapour : la pluie menace le Sprint et les qualifications

Le Grand Prix de Singapour 2026 pourrait être marqué par des conditions météorologiques changeantes, avec une journée de samedi particulièrement à surveiller sur le circuit de Marina Bay. Alors que les essais libres et la qualification Sprint devraient se dérouler sur le sec vendredi, deux cellules pluvieuses pourraient converger vers la cité-État le lendemain et venir perturber aussi bien le Sprint que les qualifications du Grand Prix.

Les prévisions actuelles pour Singapour indiquent en effet que deux cellules pluvieuses devraient se rapprocher samedi. La première se trouve actuellement à l’ouest de Singapour, dans l’océan Indien, tandis que la seconde arrive par l’est, depuis le golfe de Thaïlande.

Leur trajectoire respective pourrait les amener à atteindre Singapour dans l’après-midi de samedi. Le Sprint, dont le départ est programmé à 17h, heure locale (11h en France) pourrait ainsi être directement concerné par les précipitations. Les qualifications du Grand Prix, prévues plus tard dans la soirée à 21h (15h en France), pourraient elles aussi se dérouler dans des conditions perturbées.

La situation devrait être différente dimanche pour le Grand Prix, dont le départ sera donné à 20h (14h en France). Une zone pluvieuse pourrait alors se trouver au sud de Singapour, mais elle devrait progressivement s’éloigner, réduisant potentiellement le risque de pluie pour la course.

Comme souvent à Marina Bay, l’humidité constituera dans tous les cas un élément important du week-end. Elle devrait se situer autour de 65% dans les après-midi avant de grimper jusqu’à 83% à l’heure prévue du départ du Grand Prix.

Le vent devrait quant à lui rester relativement constant durant l’ensemble du week-end, en soufflant depuis le sud. Cette orientation correspondra notamment à un vent contraire à l’approche du virage 1, pas idéal pour le déploiement de l’énergie !

VENDREDI 9 OCTOBRE – ESSAIS LIBRES ET QUALIFICATIONS SPRINT

Conditions : Temps chaud et humide prévu pour vendredi, avec une maximale de 33 °C et une minimale de 26 °C. Il existe un risque de pluie de 30 % dans l’après-midi et en début de soirée ; des vents modérés (moyenne de 10 km/h, rafales jusqu’à 25 km/h) pourraient apporter un peu de fraîcheur. La température de la piste devrait à nouveau atteindre des sommets, autour de 55°C, obligeant les équipes à gérer la performance des pneus face à la chaleur lors des essais libres 1. La température de la piste devrait baisser considérablement en soirée pour les qualifications Sprint.

Température maximale prévue : 32 °C

Température minimale prévue : 26 °C

Risque de pluie : 30 %

SAMEDI 10 OCTOBRE – SPRINT ET QUALIFICATIONS

Conditions : Les prévisions pour samedi annoncent un temps chaud et humide. Les températures atteindront 33 °C au plus haut et descendront à 26 °C au plus bas ; l’indice de chaleur, atteignant au moins 36-38 °C, accentuera la sensation d’atmosphère lourde. Un risque de précipitations de 70 % est prévu dans l’après-midi, accompagné de vents légers (moyenne de 5-10 km/h, rafales jusqu’à 25-30 km/h). La température de la piste pourrait à nouveau grimper jusqu’à environ 55 °C, ce qui pourrait influencer la performance des pneus durant le Sprint... s’il se déroule sur le sec. La température de la piste devrait baisser de manière significative d’ici la séance de qualifications, possiblement disputée sur le mouillé.

Température maximale prévue : 32 °C

Température minimale prévue : 26 °C

Risque de pluie : 70 %

DIMANCHE 11 OCTOBRE – COURSE

Conditions : Le temps sera chaud et humide le jour de la course, avec une maximale de 33 °C et une minimale de 26 °C. Il existe un risque modéré d’averse soudaine ou d’orage en milieu ou fin d’après-midi (probabilité de précipitations de 40 %). Les vents seront faibles, avec une moyenne de 5-10 km/h et des rafales pouvant atteindre 20-25 km/h. Les températures de la piste devraient à nouveau atteindre 56 °C en début et milieu d’après-midi, mais elles baisseront considérablement avant la course de F1.