Vasseur annonce la paix entre Hamilton et Leclerc, mais des doutes persistent

Frédéric Vasseur assure avoir réussi à apaiser les tensions entre Lewis Hamilton et Charles Leclerc après leur accrochage verbal controversé au Grand Prix de Mexico. Les deux pilotes Ferrari ont été convoqués pour une réunion au Brésil, à l’issue de laquelle ils auraient quitté le bureau de leur directeur en plaisantant ensemble. Le Français reconnaît néanmoins que la gestion de ce duo constitue le défi le plus difficile qu’il ait rencontré à la tête d’une équipe.

Les tensions apparues entre Lewis Hamilton et Charles Leclerc au Mexique continuent de susciter des interrogations sur l’ambiance au sein de Ferrari. Leur accrochage en piste, suivi d’un désaccord exprimé publiquement, a poussé Frédéric Vasseur à intervenir pour tenter de rétablir une relation de travail plus sereine entre ses deux pilotes.

Le directeur de la Scuderia a ainsi organisé une réunion avec les deux hommes lors du week-end du Grand Prix de São Paulo, afin de revenir sur les événements survenus au Mexique et de clarifier la situation.

Selon Vasseur, cet échange a permis de dissiper les tensions immédiates et de remettre les deux pilotes sur la même longueur d’onde.

"Nous avons eu une bonne discussion. Nous avons clarifié la situation. Je pense que nous avons réajusté nos états d’esprit", a expliqué le Français.

"Ils ont quitté mon bureau en plaisantant ensemble. C’est une bonne chose, et j’espère que cela restera ainsi."

Le patron de Ferrari souhaite donc considérer cet épisode comme clos, même si sa dernière remarque laisse entendre qu’il reste conscient de la nécessité de préserver cet équilibre.

La réunion organisée au Brésil a également été l’occasion pour Frédéric Vasseur de revenir sur les difficultés particulières que représente la gestion de ses deux pilotes.

Interrogé pour savoir si Hamilton et Leclerc formaient le duo le plus compliqué qu’il ait eu à diriger au cours de sa carrière, le Français n’a pas hésité.

"Absolument."

Pour Vasseur, cette situation découle directement de la volonté de Ferrari de disposer de deux pilotes capables de se battre au plus haut niveau.

"Je pense que c’est probablement le revers de la médaille de ce système : chaque week-end, nous avons deux pilotes qui se battent au plus haut niveau et qui prennent le départ côte à côte."

Le Français considère que les difficultés rencontrées au Mexique ne doivent pas faire oublier les bénéfices d’une association aussi compétitive.

"Je vois à la fois les aspects positifs et négatifs, mais je ferai face aux aspects négatifs", a insisté Vasseur.

Terruzzi doute d’une véritable réconciliation

Si Frédéric Vasseur affirme avoir réussi à calmer la situation, cette lecture des événements ne fait toutefois pas l’unanimité.

Le journaliste italien Giorgio Terruzzi, observateur de longue date de Ferrari, se montre nettement plus sceptique quant à la portée de la réunion organisée au Brésil.

Selon lui, les tensions entre Hamilton et Leclerc ne se limiteraient pas à leur incident du Grand Prix de Mexico.

Elles traduiraient un désaccord plus profond sur leur position respective au sein de l’équipe et sur la manière dont chacun cherche à défendre ses intérêts.

Sur sa chaîne YouTube, Terruzzi estime notamment que les déclarations publiques de Hamilton après l’incident ne relèvent pas uniquement d’une réaction sportive.

Il y voit également une démarche destinée à peser sur les rapports de force internes à Ferrari.

"Quand Hamilton fait de telles déclarations, qu’il en rajoute même et continue d’alimenter la polémique lorsqu’il arrive au Brésil, il fait de la politique", a affirmé Terruzzi.

"Leclerc fait lui aussi de la politique, même si c’est indirectement, en préférant garder le silence."

Pour Terruzzi, le fait que Hamilton et Leclerc aient quitté leur réunion dans une ambiance détendue ne signifie pas nécessairement que leurs divergences de fond ont disparu.

Le journaliste italien estime également que les deux pilotes ne disposent pas du même soutien à l’intérieur de la Scuderia.

Selon son analyse, Charles Leclerc bénéficierait d’un appui plus important au sein de l’équipe, tandis que les tentatives de Lewis Hamilton pour influencer certaines orientations de Ferrari auraient contrarié plusieurs membres du personnel.

Le journaliste considère néanmoins que cette différence de positionnement pourrait compliquer durablement les relations entre les deux pilotes.

"C’est un désaccord profondément enraciné qui, à mon avis, sera désormais très difficile à résoudre", a déclaré Terruzzi.

"Après tout, ce problème n’a jamais été résolu dès le départ."