Après deux saisons couronnées de succès, McLaren a brutalement perdu sa place au sommet de la Formule 1 en 2026. Dépossédée de ses deux titres mondiaux par Mercedes, l’écurie britannique cherche désormais les moyens de retrouver son niveau de compétitivité. Pour Zak Brown, cette reconstruction ne repose pas uniquement sur les progrès techniques attendus en 2027, mais également sur la manière de gérer la déception. Le directeur général de McLaren révèle ainsi s’appuyer sur les conseils de... Novak Djokovic, dont la philosophie face aux défaites inspire désormais son approche et celle d’Andrea Stella. Une leçon qui accompagne les réflexions de l’équipe sur les faiblesses de sa MCL40 et les difficultés rencontrées par Oscar Piastri face à Lando Norris.

La courte domination de McLaren en Formule 1 a pris fin cette saison. Après avoir remporté son premier titre constructeurs depuis 26 ans en 2024, puis conservé sa couronne en 2025, l’écurie de Woking n’a pas réussi à prolonger sa série victorieuse à l’occasion du bouleversement réglementaire de 2026.

Lando Norris, sacré champion du monde l’an dernier, a dû céder son titre à Kimi Antonelli lors du Grand Prix de Mexico, au début du mois de novembre. Une semaine plus tard, au Brésil, Mercedes a également décroché le championnat des constructeurs, confirmant sa domination sur cette nouvelle génération de monoplaces.

McLaren a pourtant retrouvé le chemin de la victoire à São Paulo grâce à Norris, mais ce succès n’a pas suffi à empêcher Mercedes de célébrer son titre.

Invité du F1 Show sur Sky Sports, Zak Brown a été interrogé sur ce qu’il avait ressenti en voyant les membres de Mercedes fêter leur sacre sur le podium d’Interlagos.

Le dirigeant américain a d’abord répondu avec humour, avant de reconnaître la qualité du travail accompli par ses adversaires.

"J’ai juste envie de les pousser pour remettre notre équipe là-haut !"

"Je veux dire, tout d’abord, félicitations à Mercedes et à Kimi. Maintenant, je mesure à quel point c’est difficile. Et ce sport est tellement compétitif, avec les quatre meilleures équipes... Je veux dire, pour battre Red Bull, battre Mercedes, battre Ferrari, il faut être sacrément bon."

Brown reconnaît une saison en dessous des attentes

Pour Zak Brown, la perte des deux championnats représente une déception importante, mais elle a également renforcé sa détermination à retrouver le sommet.

Le directeur général de McLaren rappelle l’écart considérable entre les résultats obtenus en 2025 et ceux de cette saison.

"Cela me donne simplement encore plus envie de gagner. Nous avons remporté 14 courses l’an dernier."

"Nous en avons gagné trois cette année. Madrid, on aurait pu, on aurait dû, avec des si... Donc, dans l’ensemble, j’ai le sentiment que nous avons été en dessous de notre niveau cette saison, mais c’est une leçon. Cela nous rend plus forts."

Le dirigeant américain retient particulièrement le Grand Prix du Brésil, qu’il considère comme l’une des meilleures prestations de McLaren cette année.

Norris s’y est imposé au terme d’un week-end durant lequel les évolutions techniques, les décisions stratégiques et le travail des pilotes ont parfaitement fonctionné.

"Je pense que le Brésil a été formidable. C’était McLaren à son meilleur niveau. Les évolutions étaient excellentes, la stratégie, les pilotes."

Cette victoire constitue, selon Brown, une référence sur laquelle l’équipe peut s’appuyer pour préparer son retour au premier plan.

La leçon de Novak Djokovic pour surmonter la défaite

Au-delà des considérations sportives et techniques, Zak Brown estime que la manière dont McLaren réagit à sa défaite sera déterminante pour son avenir.

Le dirigeant a notamment évoqué une discussion avec Novak Djokovic, le champion de tennis serbe détenteur du record masculin de 24 titres du Grand Chelem en simple.

"C’est le sport, et ce qui est important, c’est que Novak Djokovic est un bon ami à nous et qu’il est assez inspirant. Quand les gens me disent certaines choses, elles restent gravées dans mon esprit."

"Et il m’a dit : ’Tu ne peux pas contrôler tes émotions, tu ressens ce que tu ressens, mais tu peux contrôler la manière dont tu y réagis.’"

"Donc, les émotions liées au fait de ne pas gagner, comme le dit Andrea, pas de ’biscuits empoisonnés’, mais on prend un peu de recul, on respire profondément et on se dit : ’Voilà ce qui s’est passé, maintenant allons de l’avant et gagnons.’ Et c’est ce qui rend la victoire si agréable."

McLaren a payé son investissement dans la saison 2025

La perte de compétitivité de McLaren s’explique en partie par les choix effectués lors de la saison précédente.

Alors que plusieurs écuries avaient commencé à concentrer davantage leurs ressources sur la réglementation 2026, McLaren avait continué à développer sa monoplace jusqu’à la fin de l’année 2025 afin de défendre ses deux titres mondiaux.

Cette stratégie avait contribué à ses succès, mais elle a également limité le temps et les ressources consacrés à la préparation de la nouvelle génération de voitures.

"Ce qui est bien, c’est qu’on n’en parle pratiquement jamais, car nous ne voulons pas nous chercher d’excuses. Mais, dans les faits, nous disposons du temps de soufflerie le plus limité, car c’est l’équipe victorieuse qui en bénéficie – un sujet que nous n’évoquons jamais."

"L’an dernier, nous avons continué à développer la voiture et à nous battre intensément jusqu’à la toute dernière course. Certaines écuries se sont dit : ’On en a fini avec 2025, concentrons-nous sur 2026’."

Le changement réglementaire a profondément modifié la hiérarchie, permettant à Mercedes de prendre l’ascendant. La MCL40 s’est notamment révélée affectée par plusieurs faiblesses fondamentales, dont certaines liées à sa conception. Son empattement plus court que celui de plusieurs concurrentes fait partie des caractéristiques qui ont compliqué la recherche de performances régulières.

Interrogé sur la possibilité de corriger ces difficultés avec la monoplace de 2027, Brown a confirmé que McLaren travaillait déjà sur plusieurs domaines.

"Oui, nous cherchons toujours à améliorer la voiture de course."

"Le poids a été un gros problème cette année pour beaucoup de voitures. Évidemment, un empattement plus court permet d’avoir une voiture plus légère."

"Donc oui, je pense qu’il y a des choses à améliorer. Les virages à basse vitesse n’ont pas été notre point fort."

Le déploiement électrique reste un domaine d’apprentissage

Les difficultés de McLaren ne concernent pas uniquement les caractéristiques mécaniques ou aérodynamiques de sa monoplace.

L’écurie britannique a également dû apprendre à exploiter les nouvelles unités de puissance introduites en 2026, notamment en matière de gestion et de déploiement de l’énergie électrique.

Avec une part électrique considérablement renforcée, les pilotes et les équipes doivent adapter leur approche de la performance, tant en qualifications qu’en course.

Brown reconnaît que McLaren continue de découvrir certains aspects de cette réglementation, comme l’ensemble de ses concurrents.

"Nous avons beaucoup appris sur l’unité de puissance cette année, sur le déploiement de l’énergie et sur toutes ces choses que nous sommes encore tous en train d’apprendre."

"Par ailleurs, comme nous ne sommes pas une équipe d’usine, il existe un décalage dans la compréhension du fonctionnement des nouvelles technologies lorsqu’elles sont introduites."

"Si l’on compare notre compréhension actuelle de l’unité de puissance avec celle que nous avions en Australie, c’est le jour et la nuit. L’équipe d’usine bénéficie – à juste titre – d’une longueur d’avance, précisément parce qu’elle est l’équipe d’usine."

"Nous avons désormais rattrapé une grande partie de notre retard ; nous n’avons peut-être pas encore atteint leur niveau de maîtrise, mais nous avons parcouru un long chemin. Si l’on prend tous ces éléments en compte… mais attention, je ne veux surtout pas que cela passe pour une excuse. Nous devons simplement faire un meilleur travail."

"Donc oui, je pense que cette saison nous a apporté beaucoup d’enseignements et que nous allons procéder à de nombreux changements en vue de 2027."

Norris domine Piastri : un écart inattendu chez McLaren

La saison 2026 a également été marquée par une évolution importante du rapport de force entre les deux pilotes McLaren.

En 2025, Lando Norris et Oscar Piastri avaient affiché des performances extrêmement proches, tous deux participant à la lutte pour le titre mondial face à Max Verstappen.

Norris avait finalement remporté le championnat devant le Néerlandais et son équipier australien.

Cette année, la situation est nettement différente. À deux Grands Prix de la fin de la saison, Norris possède 94 points d’avance sur Piastri au classement des pilotes.

Le Britannique a remporté les trois victoires de McLaren et totalise six podiums, contre seulement deux pour son équipier. Un écart qui contraste fortement avec la rivalité particulièrement serrée observée entre les deux hommes l’an dernier.

Zak Brown estime toutefois que cette différence doit être replacée dans le contexte du changement réglementaire.

Selon lui, les nouvelles voitures ont modifié certaines caractéristiques de pilotage et redistribué les forces au sein de plusieurs équipes. Pour illustrer son analyse, Brown cite notamment les évolutions observées chez Ferrari et Mercedes.

"Je pense que nous avons vu la hiérarchie évoluer un peu, n’est-ce pas ? L’an dernier, Charles avait pris le dessus sur Lewis. Cette année, Lewis prend le dessus sur lui. George avait pris le dessus sur Kimi, donc je pense que cela a un peu rebattu les cartes sur la grille."

"Je pense que si vous regardez les points forts d’Oscar, c’était notamment les grandes courbes rapides qui demandent de l’engagement. Maintenant, tout à coup, dans ces grandes courbes où il faut être courageux, on se retrouve à devoir se dire : ’Hé, lève le pied, économise, préserve.’ Donc je pense qu’il y a une petite part d’adaptation à une nouvelle voiture pour lui."

Brown ne considère cependant pas que les difficultés de l’Australien suffisent à expliquer l’ensemble de l’écart entre les deux pilotes.

Pour le directeur général de McLaren, la domination actuelle de Lando Norris s’explique également par le niveau exceptionnel atteint par le champion du monde 2025.

Malgré une monoplace moins compétitive que l’an dernier, le Britannique a réussi à décrocher trois victoires et à s’imposer comme le principal atout de l’équipe. Son succès à Interlagos a notamment confirmé sa capacité à exploiter les opportunités lorsque la MCL40 se montre suffisamment performante.

Brown estime que Norris a franchi un nouveau cap dans son pilotage.

"Et puis, il ne faut rien enlever au mérite de Lando. Je ne l’ai jamais vu aussi bien piloter."

"Donc je pense que vous avez une combinaison entre Lando, qui pilote mieux que je ne l’ai jamais vu piloter, et Oscar, qui n’a simplement pas encore trouvé le déclic avec cette voiture. Voilà d’où vient l’écart, mais ce n’est pas un gros écart."